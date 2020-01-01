Ранок 16 серпня: в Україні – 1 637 нових випадків коронавірусу, на Волині – 54





Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.



За добу померли 24 особи, на Волині – 3 за останню добу. А загалом від початку пандемії померло 2 068 осіб. Кількість людей, що одужали сягнула вже 47 822 особи (за добу - 392).



Статистика COVID-19 у регіонах:



м. Київ — 10 538 (+146)

Вінницька область — 3 213 (+38)

Волинська область — 4 644 (+54)

Дніпропетровська область — 1 725 (+26)

Донецька область — 1 088 (+15)

Житомирська область — 2 430 (+53)

Закарпатська область — 6 246 (+76)

Запорізька область — 1 085 (+33)

Івано-Франківська область — 6 626 (+158)

Кіровоградська область — 742 (+3)

Київська область — 4 530 (+35)

Львівська область — 11 951 (+127)

Луганська область — 178 (+0)

Миколаївська область — 808 (+11)

Одеська область — 4 964 (+93)

Полтавська область — 548 (+4)

Рівненська область — 7 538 (+105)

Сумська область — 854 (+39)

Тернопільська область — 3 732 (+97)

Харківська область — 6 065 (+228)

Херсонська область — 299 (+5)

Хмельницька область — 1 581 (+42)

Чернівецька область — 7 617 (+183)

Черкаська область — 1 148 (+34)

Чернігівська область — 1 206 (+32)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 16 серпня лабораторно підтвердили 91 356 випадків COVID-19, із них за добу – 1 637. А на Волині за добу – 54 нових випадки.Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.За добу померли 24 особи, на Волині – 3 за останню добу. А загалом від початку пандемії померло 2 068 осіб. Кількість людей, що одужали сягнула вже 47 822 особи (за добу - 392).м. Київ — 10 538 (+146)Вінницька область — 3 213 (+38)Волинська область — 4 644 (+54)Дніпропетровська область — 1 725 (+26)Донецька область — 1 088 (+15)Житомирська область — 2 430 (+53)Закарпатська область — 6 246 (+76)Запорізька область — 1 085 (+33)Івано-Франківська область — 6 626 (+158)Кіровоградська область — 742 (+3)Київська область — 4 530 (+35)Львівська область — 11 951 (+127)Луганська область — 178 (+0)Миколаївська область — 808 (+11)Одеська область — 4 964 (+93)Полтавська область — 548 (+4)Рівненська область — 7 538 (+105)Сумська область — 854 (+39)Тернопільська область — 3 732 (+97)Харківська область — 6 065 (+228)Херсонська область — 299 (+5)Хмельницька область — 1 581 (+42)Чернівецька область — 7 617 (+183)Черкаська область — 1 148 (+34)Чернігівська область — 1 206 (+32)

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