Ранок 16 серпня: в Україні – 1 637 нових випадків коронавірусу, на Волині – 54
Сьогодні, 09:50
В Україні станом на 16 серпня лабораторно підтвердили 91 356 випадків COVID-19, із них за добу – 1 637. А на Волині за добу – 54 нових випадки.
Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
За добу померли 24 особи, на Волині – 3 за останню добу. А загалом від початку пандемії померло 2 068 осіб. Кількість людей, що одужали сягнула вже 47 822 особи (за добу - 392).
Статистика COVID-19 у регіонах:
м. Київ — 10 538 (+146)
Вінницька область — 3 213 (+38)
Волинська область — 4 644 (+54)
Дніпропетровська область — 1 725 (+26)
Донецька область — 1 088 (+15)
Житомирська область — 2 430 (+53)
Закарпатська область — 6 246 (+76)
Запорізька область — 1 085 (+33)
Івано-Франківська область — 6 626 (+158)
Кіровоградська область — 742 (+3)
Київська область — 4 530 (+35)
Львівська область — 11 951 (+127)
Луганська область — 178 (+0)
Миколаївська область — 808 (+11)
Одеська область — 4 964 (+93)
Полтавська область — 548 (+4)
Рівненська область — 7 538 (+105)
Сумська область — 854 (+39)
Тернопільська область — 3 732 (+97)
Харківська область — 6 065 (+228)
Херсонська область — 299 (+5)
Хмельницька область — 1 581 (+42)
Чернівецька область — 7 617 (+183)
Черкаська область — 1 148 (+34)
Чернігівська область — 1 206 (+32)
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Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
За добу померли 24 особи, на Волині – 3 за останню добу. А загалом від початку пандемії померло 2 068 осіб. Кількість людей, що одужали сягнула вже 47 822 особи (за добу - 392).
Статистика COVID-19 у регіонах:
м. Київ — 10 538 (+146)
Вінницька область — 3 213 (+38)
Волинська область — 4 644 (+54)
Дніпропетровська область — 1 725 (+26)
Донецька область — 1 088 (+15)
Житомирська область — 2 430 (+53)
Закарпатська область — 6 246 (+76)
Запорізька область — 1 085 (+33)
Івано-Франківська область — 6 626 (+158)
Кіровоградська область — 742 (+3)
Київська область — 4 530 (+35)
Львівська область — 11 951 (+127)
Луганська область — 178 (+0)
Миколаївська область — 808 (+11)
Одеська область — 4 964 (+93)
Полтавська область — 548 (+4)
Рівненська область — 7 538 (+105)
Сумська область — 854 (+39)
Тернопільська область — 3 732 (+97)
Харківська область — 6 065 (+228)
Херсонська область — 299 (+5)
Хмельницька область — 1 581 (+42)
Чернівецька область — 7 617 (+183)
Черкаська область — 1 148 (+34)
Чернігівська область — 1 206 (+32)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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