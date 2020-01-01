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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу

Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу
За останню добу на Волині зареєстровано 54 нових випадки захворювання на COVID-19. Три випадки хвороби завершилися летально (померли мешканці м.Луцьк, м.Нововолинськ, Володимир-Волинського району).

Про це повідомили на сайті Волинської обласної державної адміністрації.

Нові випадки виявлено: м. Луцьк – 18, Луцький район – 15, Маневицький район – 14, Володимир - Волинський район – 2, Любешівський район - 2, м.Нововолинськ - 1,Камінь – Каширський район - 1, Ковельський район район – 1.

Загалом, станом на 16 серпня в області зареєстровано 4644 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3340 осіб. 101 випадок хвороби завершився летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 1180 (в т.ч. 24 летальних)
• Луцький район – 473 (в т.ч. 5 летальних)
• м. Нововолинськ – 271 ( т.ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 89
• Володимир-Волинський район – 305 ( т.ч. 4 летальних)
• Горохівський район – 212 (в тому числі 2 летальних)
• Камінь-Каширський район – 258 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 487 ( в т.ч. 12 летальних)
• Ковельський район – 425 (в тому числі 11 летальних)
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 66
• Любешівський район – 160 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 227 ( в тому числі 6 летальних)
• Ратнівський район – 193 (в т.ч. 7 летальних)
• Рожищенський район – 57 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 97 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 58 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 33 (в тому числі 1 летальний)

За попередню добу надійшло 55 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 27182 особи, в тому числі за останню добу 291 особу.

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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба
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