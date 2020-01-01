вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З початку серпня в Ковелі виявили 17 підприємців, які дають працівникам зарплати в «конвертах»

З початку серпня в Ковелі виявили 17 підприємців, які дають працівникам зарплати в «конвертах»
Спеціалісти сектору з питань праці відділу економічного розвитку та торгівлі спільно з інспекторами Держпраці продовжують інформаційну діяльність серед працівників та роботодавців. Під час зустрічей їх увагу акцентують на дотримання вимог законодавства про працю. Такі заходи носять роз’яснювальний характер і спрямовані на упередження можливих порушень та уникнення штрафних санкцій.

Міська влада вибудовує відносини з бізнесом на партнерських засадах, сприяє його розвитку. Тому інформаційні відвідування суб’єктів всіх форм власності у сфері оптової і роздрібної торгівлі, організації харчування, надання послуг та інших мають на меті допомогти підприємцям, убезпечити їх, застерегти від ймовірних фінансових втрат, – передає видання «Шацький край».

Роботодавцям розповідають про переваги офіційного працевлаштування, ризики, що виникають внаслідок порушень законодавства, неприпустимість допуску працівників до роботи без оформлення трудових відносин.

З початку серпня превентивними заходами у Ковелі охопили 70 суб’єктів господарювання, з них 17 використовували незадекларовану працю з 19 робітниками.

Роботодавців закликають відмовитися від «чорної» зарплати в «конвертах».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, робота, зарплата, порушення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять загиблого Героя
Сьогодні, 16:10
Неподалік Луцька автомобіль BMW влетів у відбійник
Сьогодні, 15:35
З початку серпня в Ковелі виявили 17 підприємців, які дають працівникам зарплати в «конвертах»
Сьогодні, 14:55
У Луцьку бабусі влаштували розбірки із дітьми, які каталися на велосипедах і скейтах під будинком. ВІДЕО
Сьогодні, 14:21
Помер молодший брат президента США Роберт Трамп
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
На волинській трасі чоловік пропонував гроші поліцейським, аби «залагодити» питання за перевищення швидкості На волинській трасі чоловік пропонував гроші поліцейським, аби «залагодити» питання за перевищення швидкості
01 березень, 12:30
Санаторій «Дачний» може припинити роботу. ВІДЕО Санаторій «Дачний» може припинити роботу. ВІДЕО
31 січень, 12:54
Скільки заробляють працівники мерії Ковеля Скільки заробляють працівники мерії Ковеля
24 січень, 19:03
Ковельський хоспіс не пройшов перевірку на пожежну безпеку Ковельський хоспіс не пройшов перевірку на пожежну безпеку
03 січень, 18:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять загиблого Героя
Сьогодні, 16:10
 0
Неподалік Луцька автомобіль BMW влетів у відбійник
Сьогодні, 15:35
 0
З початку серпня в Ковелі виявили 17 підприємців, які дають працівникам зарплати в «конвертах»
Сьогодні, 14:55
 0
У Луцьку бабусі влаштували розбірки із дітьми, які каталися на велосипедах і скейтах під будинком. ВІДЕО
Сьогодні, 14:21
 0
Помер молодший брат президента США Роберт Трамп
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8