З початку серпня в Ковелі виявили 17 підприємців, які дають працівникам зарплати в «конвертах»





Міська влада вибудовує відносини з бізнесом на партнерських засадах, сприяє його розвитку. Тому інформаційні відвідування суб’єктів всіх форм власності у сфері оптової і роздрібної торгівлі, організації харчування, надання послуг та інших мають на меті допомогти підприємцям, убезпечити їх, застерегти від ймовірних фінансових втрат, – передає видання



Роботодавцям розповідають про переваги офіційного працевлаштування, ризики, що виникають внаслідок порушень законодавства, неприпустимість допуску працівників до роботи без оформлення трудових відносин.



З початку серпня превентивними заходами у Ковелі охопили 70 суб’єктів господарювання, з них 17 використовували незадекларовану працю з 19 робітниками.



Роботодавців закликають відмовитися від «чорної» зарплати в «конвертах».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спеціалісти сектору з питань праці відділу економічного розвитку та торгівлі спільно з інспекторами Держпраці продовжують інформаційну діяльність серед працівників та роботодавців. Під час зустрічей їх увагу акцентують на дотримання вимог законодавства про працю. Такі заходи носять роз’яснювальний характер і спрямовані на упередження можливих порушень та уникнення штрафних санкцій.Міська влада вибудовує відносини з бізнесом на партнерських засадах, сприяє його розвитку. Тому інформаційні відвідування суб’єктів всіх форм власності у сфері оптової і роздрібної торгівлі, організації харчування, надання послуг та інших мають на меті допомогти підприємцям, убезпечити їх, застерегти від ймовірних фінансових втрат, – передає видання «Шацький край» Роботодавцям розповідають про переваги офіційного працевлаштування, ризики, що виникають внаслідок порушень законодавства, неприпустимість допуску працівників до роботи без оформлення трудових відносин.З початку серпня превентивними заходами у Ковелі охопили 70 суб’єктів господарювання, з них 17 використовували незадекларовану працю з 19 робітниками.Роботодавців закликають відмовитися від «чорної» зарплати в «конвертах».

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