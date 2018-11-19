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У Луцьку бабусі влаштували розбірки із дітьми, які каталися на велосипедах і скейтах під будинком. ВІДЕО

У Луцьку бабусі влаштували розбірки із дітьми, які каталися на велосипедах і скейтах під будинком. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Станіславського, 50 бабусі зупиняли дітей на скейтах, самокатах і велосипедах, не дозволяючи дітям їздити біля будинку. Мовляв, заважають. Одну дитину вдарили палицею і у тої, зі слів матері, лишилися синці на шиї.

Про це пише лучанка Таня Пучковська у Facebook-спільноті, – повідомляє видання «Конкурент».

«Дорогі мами нашого району, хочу застерегти! Якщо ваша дитина гуляє з самокатом, велосипедом чи зі скейтом біля будинку Станіславського, 50, то вона в небезпеці! «Божі одуванчики», які сидять на лавочці в дворі, перепиняють дітей, штовхають з велосипеда, самоката, лаються, забирають у дітей ці велосипеди! Навіть дозволяють вдарити чужу дитину своєю ключкою лише за те, що дитина гуляє в її дворі!», – йдеться у дописі.

У коментарі ІА «Конкурент» Тетяна Пучковська зазначила, що її синові 9 років. Проте він виглядає на 7-8. Патрульним, які приїхали на виклик жителів будинку, хлопчик синець не показував. Проте, ймовірно, якщо постраждала ще чиясь дитина, жителі звернуться до дільничного. Адже, як стверджує жінка, переживають за безпеку своїх дітей.


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Теги: Луцьк, бабусі, розбірки, Станіславського
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