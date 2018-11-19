У Луцьку бабусі влаштували розбірки із дітьми, які каталися на велосипедах і скейтах під будинком. ВІДЕО





Про це пише лучанка Таня Пучковська у



«Дорогі мами нашого району, хочу застерегти! Якщо ваша дитина гуляє з самокатом, велосипедом чи зі скейтом біля будинку Станіславського, 50, то вона в небезпеці! «Божі одуванчики», які сидять на лавочці в дворі, перепиняють дітей, штовхають з велосипеда, самоката, лаються, забирають у дітей ці велосипеди! Навіть дозволяють вдарити чужу дитину своєю ключкою лише за те, що дитина гуляє в її дворі!», – йдеться у дописі.



У коментарі ІА «Конкурент» Тетяна Пучковська зазначила, що її синові 9 років. Проте він виглядає на 7-8. Патрульним, які приїхали на виклик жителів будинку, хлопчик синець не показував. Проте, ймовірно, якщо постраждала ще чиясь дитина, жителі звернуться до дільничного. Адже, як стверджує жінка, переживають за безпеку своїх дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Станіславського, 50 бабусі зупиняли дітей на скейтах, самокатах і велосипедах, не дозволяючи дітям їздити біля будинку. Мовляв, заважають. Одну дитину вдарили палицею і у тої, зі слів матері, лишилися синці на шиї.Про це пише лучанка Facebook-спільноті , – повідомляє видання «Конкурент» «Дорогі мами нашого району, хочу застерегти! Якщо ваша дитина гуляє з самокатом, велосипедом чи зі скейтом біля будинку Станіславського, 50, то вона в небезпеці! «Божі одуванчики», які сидять на лавочці в дворі, перепиняють дітей, штовхають з велосипеда, самоката, лаються, забирають у дітей ці велосипеди! Навіть дозволяють вдарити чужу дитину своєю ключкою лише за те, що дитина гуляє в її дворі!», – йдеться у дописі.У коментарі ІА «Конкурент» Тетяна Пучковська зазначила, що її синові 9 років. Проте він виглядає на 7-8. Патрульним, які приїхали на виклик жителів будинку, хлопчик синець не показував. Проте, ймовірно, якщо постраждала ще чиясь дитина, жителі звернуться до дільничного. Адже, як стверджує жінка, переживають за безпеку своїх дітей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію