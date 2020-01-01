вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У двох осіб, що померли від ускладнень COVID-19 на Волині за останню добу, вірус виявили посмертно

У двох осіб, що померли від ускладнень COVID-19 на Волині за останню добу, вірус виявили посмертно
Померлий від коронавірусу чоловік із Володимира-Волинського – 1930 року народження.

Про це повідомили БУГу в міськвиконкомі.

Мав полісегментарну пневмонію, ряд супутніх захворювань, хронічне обструктивне захворювання легень, ІХЛ. Позитивний тест на COVID-19 прийшов посмертно.

За поточну добу, 16-го серпня, у Нововолинській міській лікарні померла також жінка 1930 року народження, жителька Володимира-Волинського. Відомо, що COVID-19 у неї діагностували до смерті.

Нагадаємо, за останню добу на Волині зареєстровано 54 нових випадки захворювання на COVID-19. Три випадки хвороби завершилися летально (померли мешканці м.Луцьк, м.Нововолинськ, Володимир-Волинського району).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У двох осіб, що померли від ускладнень COVID-19 на Волині за останню добу, вірус виявили посмертно
Сьогодні, 13:15
Гімнастки з Волині змагалися за звання кращих на чемпіонаті України у Києві
Сьогодні, 12:52
У ресторації «Брама» – нове дитяче меню*
Сьогодні, 12:20
Стався рецидив: лучанину, який бореться з раком, потрібна негайна допомога
Сьогодні, 11:45
У Луцьку підготували насичену програму святкування Міжнародного дня молоді
Сьогодні, 11:08
Схожі новини
Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:03
Ранок 16 серпня: в Україні – 1 637 нових випадків коронавірусу, на Волині – 54 Ранок 16 серпня: в Україні – 1 637 нових випадків коронавірусу, на Волині – 54
Сьогодні, 09:50
Ранок 4 серпня: в Україні – 1061 новий випадок коронавірусу, на Волині – 59 Ранок 4 серпня: в Україні – 1061 новий випадок коронавірусу, на Волині – 59
04 серпень, 09:28
Де на Волині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 28 липня Де на Волині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 28 липня
28 липень, 09:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У двох осіб, що померли від ускладнень COVID-19 на Волині за останню добу, вірус виявили посмертно
Сьогодні, 13:15
 0
Гімнастки з Волині змагалися за звання кращих на чемпіонаті України у Києві
Сьогодні, 12:52
 0
У ресторації «Брама» – нове дитяче меню*
Сьогодні, 12:20
 0
Стався рецидив: лучанину, який бореться з раком, потрібна негайна допомога
Сьогодні, 11:45
 0
У Луцьку підготували насичену програму святкування Міжнародного дня молоді
Сьогодні, 11:08
 0
Медіа
відео
1/8