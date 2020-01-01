У двох осіб, що померли від ускладнень COVID-19 на Волині за останню добу, вірус виявили посмертно
Сьогодні, 13:15
Померлий від коронавірусу чоловік із Володимира-Волинського – 1930 року народження.
Про це повідомили БУГу в міськвиконкомі.
Мав полісегментарну пневмонію, ряд супутніх захворювань, хронічне обструктивне захворювання легень, ІХЛ. Позитивний тест на COVID-19 прийшов посмертно.
За поточну добу, 16-го серпня, у Нововолинській міській лікарні померла також жінка 1930 року народження, жителька Володимира-Волинського. Відомо, що COVID-19 у неї діагностували до смерті.
Нагадаємо, за останню добу на Волині зареєстровано 54 нових випадки захворювання на COVID-19. Три випадки хвороби завершилися летально (померли мешканці м.Луцьк, м.Нововолинськ, Володимир-Волинського району).
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Про це повідомили БУГу в міськвиконкомі.
Мав полісегментарну пневмонію, ряд супутніх захворювань, хронічне обструктивне захворювання легень, ІХЛ. Позитивний тест на COVID-19 прийшов посмертно.
За поточну добу, 16-го серпня, у Нововолинській міській лікарні померла також жінка 1930 року народження, жителька Володимира-Волинського. Відомо, що COVID-19 у неї діагностували до смерті.
Нагадаємо, за останню добу на Волині зареєстровано 54 нових випадки захворювання на COVID-19. Три випадки хвороби завершилися летально (померли мешканці м.Луцьк, м.Нововолинськ, Володимир-Волинського району).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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