Помер молодший брат президента США Роберт Трамп

Дональда Трампа – Роберт, йому було 72 роки.



Про це йшлося у заяві, що опублікували на сайті Білого дому,– пише



Американський лідер не уточнив причину смерті брата, однак зазначив, що був з ним у гарних відносинах.



«З важким серцем я повідомляю, що сьогодні ввечері мирно помер мій чудовий брат Роберт. Він був не просто моїм братом, він був моїм найкращим другом. Його дуже не вистачатиме. Пам'ять про нього назавжди залишиться у моєму серці. Роберт, я люблю тебе. Спочивай з миром», – написав президент Америки.







Дональд Трамп в дитинстві (крайній ліворуч) з Робертом (крайній праворуч), Фредом, Елізабет та Меріенн.







Роберт Трамп раніше працював на свого старшого брата на посаді високопоставленого керівника в Trump Organization.



У п'ятницю ЗМІ повідомляли, що Роберта Трампа госпіталізували в Нью-Йорку з «серйозним діагнозом».

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