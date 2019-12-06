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Помер молодший брат президента США Роберт Трамп

Помер молодший брат президента США Роберт Трамп
Помер молодший брат президента Сполучених Штатів Дональда ТрампаРоберт, йому було 72 роки.

Про це йшлося у заяві, що опублікували на сайті Білого дому,– пише «Українська правда».

Американський лідер не уточнив причину смерті брата, однак зазначив, що був з ним у гарних відносинах.

«З важким серцем я повідомляю, що сьогодні ввечері мирно помер мій чудовий брат Роберт. Він був не просто моїм братом, він був моїм найкращим другом. Його дуже не вистачатиме. Пам'ять про нього назавжди залишиться у моєму серці. Роберт, я люблю тебе. Спочивай з миром», – написав президент Америки.

Помер молодший брат президента США Роберт Трамп


Дональд Трамп в дитинстві (крайній ліворуч) з Робертом (крайній праворуч), Фредом, Елізабет та Меріенн.

Помер молодший брат президента США Роберт Трамп


Роберт Трамп раніше працював на свого старшого брата на посаді високопоставленого керівника в Trump Organization.

У п'ятницю ЗМІ повідомляли, що Роберта Трампа госпіталізували в Нью-Йорку з «серйозним діагнозом».

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Теги: США, Трамп, Америка, Смерть
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