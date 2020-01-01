Неподалік Луцька автомобіль BMW влетів у відбійник





Фото опублікувала спільнота tipovii_lutsk на своїй сторінці в Instagram. У коментарі ІА



Близько 7 години ранку надійшло повідомлення про ДТП поблизу села Шепель Луцького району. Зі слів заявника, водій автомобіля Volkswagen Golf виїхав на зустрічну смугу руху, тож заявник, який керував автомобілем BMW, був змушений повернути праворуч. У результаті транспортний засіб BMW здійснив наїзд на відбійник. Volkswagen Golf не зупинився і поїхав далі.







Патрульні, які приїхали на місце події, склали схему ДТП, відібрали пояснення та склади відповідні адміністративні матеріали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На дорозі, яка веде до міста Торчин, очевидці сфотографували понівечений автомобіль.Фото опублікувала спільнота tipovii_lutsk на своїй сторінці в Instagram. У коментарі ІА «Конкурент» поліція повідомила деталі.Близько 7 години ранку надійшло повідомлення про ДТП поблизу села Шепель Луцького району. Зі слів заявника, водій автомобіля Volkswagen Golf виїхав на зустрічну смугу руху, тож заявник, який керував автомобілем BMW, був змушений повернути праворуч. У результаті транспортний засіб BMW здійснив наїзд на відбійник. Volkswagen Golf не зупинився і поїхав далі.Патрульні, які приїхали на місце події, склали схему ДТП, відібрали пояснення та склади відповідні адміністративні матеріали.

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