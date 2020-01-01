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Неподалік Луцька автомобіль BMW влетів у відбійник

Неподалік Луцька автомобіль BMW влетів у відбійник
На дорозі, яка веде до міста Торчин, очевидці сфотографували понівечений автомобіль.

Фото опублікувала спільнота tipovii_lutsk на своїй сторінці в Instagram. У коментарі ІА «Конкурент» поліція повідомила деталі.

Близько 7 години ранку надійшло повідомлення про ДТП поблизу села Шепель Луцького району. Зі слів заявника, водій автомобіля Volkswagen Golf виїхав на зустрічну смугу руху, тож заявник, який керував автомобілем BMW, був змушений повернути праворуч. У результаті транспортний засіб BMW здійснив наїзд на відбійник. Volkswagen Golf не зупинився і поїхав далі.

Неподалік Луцька автомобіль BMW влетів у відбійник
Неподалік Луцька автомобіль BMW влетів у відбійник


Патрульні, які приїхали на місце події, склали схему ДТП, відібрали пояснення та склади відповідні адміністративні матеріали.


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Теги: ДТП, Луцьк, автомобіль, аварія, відбійник
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