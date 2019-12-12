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У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять загиблого Героя

У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять загиблого Героя
У місті Володимир-Волинський вшанували пам’ять захисника України, Героя російсько-української війни Василя Крищука.

Урочисту ходу влаштували 16 серпня, – повідомив депутат Луцькради Микола Федік у Facebook.

Нагадаємо, старший солдат 14-ої окремої механізованої бригади Василь Крищук загинув у бою із диверсійно-розвідувальною групою ворога 18 серпня 2018 року на Луганщині. Вдома у нього залишились дружина та двоє малолітніх синів.

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У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять загиблого Героя
У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять загиблого Героя
У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять загиблого Героя
У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять загиблого Героя


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Теги: Герої, війна, вшанування пам'яті, Володимир-Волинський, Крищук
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