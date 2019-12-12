У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять загиблого Героя
Сьогодні, 16:10
У місті Володимир-Волинський вшанували пам’ять захисника України, Героя російсько-української війни Василя Крищука.
Урочисту ходу влаштували 16 серпня, – повідомив депутат Луцькради Микола Федік у Facebook.
Нагадаємо, старший солдат 14-ої окремої механізованої бригади Василь Крищук загинув у бою із диверсійно-розвідувальною групою ворога 18 серпня 2018 року на Луганщині. Вдома у нього залишились дружина та двоє малолітніх синів.
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Урочисту ходу влаштували 16 серпня, – повідомив депутат Луцькради Микола Федік у Facebook.
Нагадаємо, старший солдат 14-ої окремої механізованої бригади Василь Крищук загинув у бою із диверсійно-розвідувальною групою ворога 18 серпня 2018 року на Луганщині. Вдома у нього залишились дружина та двоє малолітніх синів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Крила Героїв: зворушливі сім історій дружин загиблих військових з Волині. ФОТО
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