У Луцьку не розминулися два легковики
Сьогодні, 17:25
У Луцьку на проспекті Перемоги – ДТП за участю двох легковиків.
Аварія трапилася сьогодні, 16 серпня, – повідомляє «Волинь.Правди».
Машини зазнали незначних механічних ушкоджень, постраждалих внаслідок інциденту немає. На місці працює екіпаж патрульної поліції.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Неподалік Луцька автомобіль BMW влетів у відбійник.
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Аварія трапилася сьогодні, 16 серпня, – повідомляє «Волинь.Правди».
Машини зазнали незначних механічних ушкоджень, постраждалих внаслідок інциденту немає. На місці працює екіпаж патрульної поліції.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Неподалік Луцька автомобіль BMW влетів у відбійник.
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