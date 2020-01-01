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У Луцьку не розминулися два легковики

У Луцьку не розминулися два легковики
У Луцьку на проспекті Перемоги – ДТП за участю двох легковиків.

Аварія трапилася сьогодні, 16 серпня, – повідомляє «Волинь.Правди».

Машини зазнали незначних механічних ушкоджень, постраждалих внаслідок інциденту немає. На місці працює екіпаж патрульної поліції.

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У Луцьку не розминулися два легковики
У Луцьку не розминулися два легковики




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Теги: ДТП, Луцьк, аварія
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