У «Dream Town» – ліфти нового покоління*





Компанія «Єврохолдінг» ретельно обирала ліфти для житлового комплексу «Dream Town» і віддала перевагу продукції MIZUI, компанії Mitsubishi.



Чому саме MIZUI Mitsubishi?



- Ліфти MIZUI Mitsubishi безшумні. Навіть якщо ваша квартира облаштована поряд з ліфтовою шахтою – це не створює дискомфорту.

- Мають високу точність зупинки і плавний хід.

- Економні, витрачають менше електроенергії в порівнянні з багатьма іншими, а також мають високу стійкість до перепаду напруги.

- Швидкість ліфтів MIZUI 1,00 ~ 4,0 м/с, інші мають швидкість 1,7 м/с.

- Мають красивий сучасний дизайн кабінок.

- Надійні, безпеку гарантують чисельні тестування та відповідні сертифікати.



Зручність користування ліфтами MIZUI покращують вказівники поверху і напрямку руху ліфта на кожному поверсі. Антивандальні дзеркала з нержавіючої сталі додають комфорту перебування у ліфті.



У першому будинку «Dream Town» уже встановленні ліфти MIZUI Mitsubishi, наразі оздоблюють під’їзди, щоб зовсім скоро зустріти своїх перших мешканців.



Активно триває будівництво другого будинку комплексу «Dream Town». Тут ще є вільні квартири.



Переглянути планування та дізнатись про вигідні умови виплат можна на сайті









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