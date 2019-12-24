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У «Dream Town» – ліфти нового покоління*

У «Dream Town» – ліфти нового покоління*
Більшість покупців при виборі нового житла звертає на комплектацію квартири. Запитують про вікна, двері, котли та радіатори. Мало хто цікавиться внутрішнім оснащенням будинку, хоча це теж дуже важливо та впливає на якість життя мешканців. Забудовник, який турбується про комфорт людей, обов’язково поставить у під’їзди якісні та надійні ліфти.

Компанія «Єврохолдінг» ретельно обирала ліфти для житлового комплексу «Dream Town» і віддала перевагу продукції MIZUI, компанії Mitsubishi.

Чому саме MIZUI Mitsubishi?

- Ліфти MIZUI Mitsubishi безшумні. Навіть якщо ваша квартира облаштована поряд з ліфтовою шахтою – це не створює дискомфорту.
- Мають високу точність зупинки і плавний хід.
- Економні, витрачають менше електроенергії в порівнянні з багатьма іншими, а також мають високу стійкість до перепаду напруги.
- Швидкість ліфтів MIZUI 1,00 ~ 4,0 м/с, інші мають швидкість 1,7 м/с.
- Мають красивий сучасний дизайн кабінок.
- Надійні, безпеку гарантують чисельні тестування та відповідні сертифікати.
У «Dream Town» – ліфти нового покоління*

Зручність користування ліфтами MIZUI покращують вказівники поверху і напрямку руху ліфта на кожному поверсі. Антивандальні дзеркала з нержавіючої сталі додають комфорту перебування у ліфті.

У першому будинку «Dream Town» уже встановленні ліфти MIZUI Mitsubishi, наразі оздоблюють під’їзди, щоб зовсім скоро зустріти своїх перших мешканців.

Активно триває будівництво другого будинку комплексу «Dream Town». Тут ще є вільні квартири.

Переглянути планування та дізнатись про вигідні умови виплат можна на сайті https://dream-town.com.ua/ або завітавши у консультаційний центр на вул. Привокзальній, 12, контактний телефон 099 327 27 27.

У «Dream Town» – ліфти нового покоління*
У «Dream Town» – ліфти нового покоління*
У «Dream Town» – ліфти нового покоління*
У «Dream Town» – ліфти нового покоління*
У «Dream Town» – ліфти нового покоління*



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Теги: DREAM TOWN, житло, квартира
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