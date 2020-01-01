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У громаді на Волині з ФАПу роблять повноцінну амбулаторію. ВІДЕО

У громаді на Волині з ФАПу роблять повноцінну амбулаторію. ВІДЕО
У селі Льотниче Володимир-Волинського району розпочали реконструкцію амбулаторії.

Про це повідомив голова Зимнівської ОТГ В’ячеслав Католик.

“У рамках проєкту “Сільська медицина” за рахунок субвенції з державного бюджету на розвиток охорони здоров’я в сільській місцевості та співфінансуванню від Зимнівської сільської ради розпочалась реалізація проєкту “Реконструкція Льотничівського ФАПу під Льотничівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Льотниче”, – зазначив Католик.

Заклад буде обслуговувати села Льотниче, Острівок, Когильне, Поничів, Володимирівку.



У громаді на Волині з ФАПу роблять повноцінну амбулаторію. ВІДЕО
У громаді на Волині з ФАПу роблять повноцінну амбулаторію. ВІДЕО

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Теги: Зимнівська ОТГ, амбулаторія, ФАП
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