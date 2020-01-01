У громаді на Волині з ФАПу роблять повноцінну амбулаторію. ВІДЕО





Про це В’ячеслав Католик.



“У рамках проєкту “Сільська медицина” за рахунок субвенції з державного бюджету на розвиток охорони здоров’я в сільській місцевості та співфінансуванню від Зимнівської сільської ради розпочалась реалізація проєкту “Реконструкція Льотничівського ФАПу під Льотничівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Льотниче”, – зазначив Католик.



Заклад буде обслуговувати села Льотниче, Острівок, Когильне, Поничів, Володимирівку.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Льотниче Володимир-Волинського району розпочали реконструкцію амбулаторії.Про це повідомив голова Зимнівської ОТГ“У рамках проєкту “Сільська медицина” за рахунок субвенції з державного бюджету на розвиток охорони здоров’я в сільській місцевості та співфінансуванню від Зимнівської сільської ради розпочалась реалізація проєкту “Реконструкція Льотничівського ФАПу під Льотничівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Льотниче”, – зазначив Католик.Заклад буде обслуговувати села Льотниче, Острівок, Когильне, Поничів, Володимирівку.

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