У громаді на Волині з ФАПу роблять повноцінну амбулаторію. ВІДЕО
Сьогодні, 21:23
У селі Льотниче Володимир-Волинського району розпочали реконструкцію амбулаторії.
Про це повідомив голова Зимнівської ОТГ В’ячеслав Католик.
“У рамках проєкту “Сільська медицина” за рахунок субвенції з державного бюджету на розвиток охорони здоров’я в сільській місцевості та співфінансуванню від Зимнівської сільської ради розпочалась реалізація проєкту “Реконструкція Льотничівського ФАПу під Льотничівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Льотниче”, – зазначив Католик.
Заклад буде обслуговувати села Льотниче, Острівок, Когильне, Поничів, Володимирівку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив голова Зимнівської ОТГ В’ячеслав Католик.
“У рамках проєкту “Сільська медицина” за рахунок субвенції з державного бюджету на розвиток охорони здоров’я в сільській місцевості та співфінансуванню від Зимнівської сільської ради розпочалась реалізація проєкту “Реконструкція Льотничівського ФАПу під Льотничівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Льотниче”, – зазначив Католик.
Заклад буде обслуговувати села Льотниче, Острівок, Когильне, Поничів, Володимирівку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У громаді на Волині з ФАПу роблять повноцінну амбулаторію. ВІДЕО
Сьогодні, 21:23
На Волині заборонять ловити раків
Сьогодні, 20:46
Якою буде погода на Волині у понеділок, 17 серпня
Сьогодні, 19:14