На Волині водіїв попереджають про ускладнення руху на ділянці дороги





У суботу, 15 серпня, завершили влаштування 10-сантиметрового вирівнюючого шару дорожнього покриття, а вже зранку стартували роботи з фінішного асфальтування цієї ділянки дороги, що суміщається з вулицею Ковельська. Про це інформує



Влаштування верхнього шару дорожнього покриття зі щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші, завтовшки 5 см підрядник ТзОВ "Автомагістраль-Південь" планує закінчити найближчим часом.



Проїзд транспорту і надалі обмежили і здійснюють в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху, а виїзд з бічних вулиць тимчасово перекрили до повного застигання асфальтобетонної суміші.



"Закликаємо водіїв та інших учасників дорожнього руху бути максимально уважними та дисциплінованими на ділянці проведення дорожніх робіт, дбати про власну безпеку та безпеку інших", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кипить робота на автошляху Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква на під’їзді до м.Володимира-Волинського зі сторони м.Ковеля (км 0+000 – км 1+250).У суботу, 15 серпня, завершили влаштування 10-сантиметрового вирівнюючого шару дорожнього покриття, а вже зранку стартували роботи з фінішного асфальтування цієї ділянки дороги, що суміщається з вулицею Ковельська. Про це інформує Служба автомобільних доріг Влаштування верхнього шару дорожнього покриття зі щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші, завтовшки 5 см підрядник ТзОВ "Автомагістраль-Південь" планує закінчити найближчим часом.Проїзд транспорту і надалі обмежили і здійснюють в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху, а виїзд з бічних вулиць тимчасово перекрили до повного застигання асфальтобетонної суміші."Закликаємо водіїв та інших учасників дорожнього руху бути максимально уважними та дисциплінованими на ділянці проведення дорожніх робіт, дбати про власну безпеку та безпеку інших", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію