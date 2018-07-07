Княгининок – Прилуцьке: на відремонтованій ділянці дороги залишилось встановити кілька знаків





Про це інформує



Залишилось встановити кілька дорожніх знаків і майже 13-кілометрова ділянка Княгининок – Прилуцьке буде готова до введення в експлуатацію.



Замовник робіт з поточного середнього ремонту цієї ділянки автошляху М-19 – Служба автомобільних доріг у Волинській області.



Підрядник – ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".



На кожному з етапів виконання ремонтних робіт на автошляху М-19 здійснювали контроль їх якості відповідальними працівниками замовника, підрядника та ДП «Дорожній контроль якості».



На відновлений дорожній одяг ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" надає 5-річну гарантію.





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