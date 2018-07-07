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Княгининок – Прилуцьке: на відремонтованій ділянці дороги залишилось встановити кілька знаків

Княгининок – Прилуцьке: на відремонтованій ділянці дороги залишилось встановити кілька знаків
Усе ближче до фінішу ремонтні роботи на автошляху М-19 Доманово (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) на об’їзді Луцька (км 140+850 – км 153+750).

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Залишилось встановити кілька дорожніх знаків і майже 13-кілометрова ділянка Княгининок – Прилуцьке буде готова до введення в експлуатацію.

Замовник робіт з поточного середнього ремонту цієї ділянки автошляху М-19 – Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Підрядник – ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".

На кожному з етапів виконання ремонтних робіт на автошляху М-19 здійснювали контроль їх якості відповідальними працівниками замовника, підрядника та ДП «Дорожній контроль якості».

На відновлений дорожній одяг ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" надає 5-річну гарантію.

Княгининок – Прилуцьке: на відремонтованій ділянці дороги залишилось встановити кілька знаків
Княгининок – Прилуцьке: на відремонтованій ділянці дороги залишилось встановити кілька знаків
Княгининок – Прилуцьке: на відремонтованій ділянці дороги залишилось встановити кілька знаків
Княгининок – Прилуцьке: на відремонтованій ділянці дороги залишилось встановити кілька знаків

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Теги: Княгининок, Прилуцьке, дорога, ремонт
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