вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

17 серпня на Волині: гортаючи календар

17 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує голова Княгининівської об'єднаної громади Олена Твердохліб (на фото).

Також цього 17 cерпня день народження відзначає директор департаменту фінансів Волинської облдержадміністрації Ігор Никитюк.

За православним календарем 17 серпня іменини відзначають Андрій, Антон, Дар'я, Денис, Дмитро, Євдокія та Іван.

Вітаємо іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, успіхів і кохання.

17 серпня 1993 року відновив свою діяльність Милецький Свято-Миколаївський монастир, у приміщенні якого раніше діяв психоневрологічний будинок-інтернат для пристарілих.

17 серпня 2007 року відбулася урочиста передача тролейбуса "Богдан Е-231" Луцькому підприємству електротранспорту. Він отримав номер 203, а через півтора місяці пройшов ще 204. Завдяки цьому Луцьк отримав статус міста з найбільшою кількістю трьохосних тролейбусів в СНД.

17 серпня 2010 року – у Луцьку на розі вулиць Лесі Українки та Сенаторки Левчанівської відкрили реконструйований сквер художників.

17 серпня 2011 року Луцька міська рада прийняла рішення про перейменування вулиці Лазо на вулицю Юлії Тимошенко. Однак, того ж дня міський голова Микола Романюк наклав вето на це рішення.

У 2012 році в Луцьку страйкували працівники Центрального ринку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
17 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Тестування луцький муніципалів на коронавірус обійшлось у майже 50 тисяч
16 серпень, 23:29
Волинські громади оснащують свої села камерами відеоспостереження
16 серпень, 22:52
Волинянин, який п'яним сів за кермо і збив велосипедиста, відбувся умовним
16 серпень, 22:19
На Волині водіїв попереджають про ускладнення руху на ділянці дороги
16 серпень, 21:45
Схожі новини
16 серпня на Волині: гортаючи календар 16 серпня на Волині: гортаючи календар
16 серпень, 00:00
15 серпня на Волині: гортаючи календар 15 серпня на Волині: гортаючи календар
15 серпень, 00:00
13 серпня на Волині: гортаючи календар 13 серпня на Волині: гортаючи календар
13 серпень, 00:00
11 серпня на Волині: гортаючи календар 11 серпня на Волині: гортаючи календар
11 серпень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Тестування луцький муніципалів на коронавірус обійшлось у майже 50 тисяч
16 серпень, 23:29
 0
Волинські громади оснащують свої села камерами відеоспостереження
16 серпень, 22:52
 0
Волинянин, який п'яним сів за кермо і збив велосипедиста, відбувся умовним
16 серпень, 22:19
 0
На Волині водіїв попереджають про ускладнення руху на ділянці дороги
16 серпень, 21:45
 0
Медіа
відео
1/8