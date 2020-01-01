Тестування луцьких муніципалів на коронавірус обійшлось у майже 50 тисяч





Про це інтернет-видання



Зокрема 14 серпня департамент муніципальної варти оплатив за послуги з тесту на антитіла lgM/lgG до коронавірусу, ПЛР-тести на COVID-19.



Тестування проводило ТзОВ “Гемо Медика Луцьк”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Департамент муніципальної варти Луцької міської ради витратив 49,02 тисячі гривень на тестування COVID-19.Про це інтернет-видання “Волинь Online” дізналося із транзакцій департаменту.Зокрема 14 серпня департамент муніципальної варти оплатив за послуги з тесту на антитіла lgM/lgG до коронавірусу, ПЛР-тести на COVID-19.Тестування проводило ТзОВ “Гемо Медика Луцьк”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію