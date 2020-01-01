Тестування луцький муніципалів на коронавірус обійшлось у майже 50 тисяч
16 серпень, 23:29
Департамент муніципальної варти Луцької міської ради витратив 49,02 тисячі гривень на тестування COVID-19.
Про це інтернет-видання “Волинь Online” дізналося із транзакцій департаменту.
Зокрема 14 серпня департамент муніципальної варти оплатив за послуги з тесту на антитіла lgM/lgG до коронавірусу, ПЛР-тести на COVID-19.
Тестування проводило ТзОВ “Гемо Медика Луцьк”.
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Про це інтернет-видання “Волинь Online” дізналося із транзакцій департаменту.
Зокрема 14 серпня департамент муніципальної варти оплатив за послуги з тесту на антитіла lgM/lgG до коронавірусу, ПЛР-тести на COVID-19.
Тестування проводило ТзОВ “Гемо Медика Луцьк”.
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