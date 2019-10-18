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Волинські спортсмени потрапили в збірну команду України з кіокушинкай карате

Волинські спортсмени потрапили в збірну команду України з кіокушинкай карате
У Чернівецькій області під час навчально-тренувальних зборів з кіокушинкай карате сформували збірну команду України.

До її складу потрапили семеро вихованців волинського тренера Віктора Лавренюка, розповів "Суспільному" тренер.

До збірної команди України з кіокушинкай увійшло 7 каратистів з Волині - Андрій Ткачук, Руслан Овсіюк, Анна Видринська, Олександр Корюкін, Вікторія Лавренюк, Святослав Лавренюк і Данило Гоменюк.

Андрію Ткачуку 20. Тренуватися у Віктора Лавренюка він почав у 5 років. Хлопець уже брав участь в чемпіонаті Світу та Європи серед юніорів у 17 років. Виборов там 3-тє місце. Каже, що не збирається на цьому зупинятися і вже перейшов у дорослу збірну. Не зважаючи на те, що вибрав технічну спеціальність Андрій Ткачук говорить:

"Кіокушинкай це вже сенс життя. Воно в мені виховує порядність у спілкуванні з людьми".

Віктор Лавренюк розповідає, що його підопічні у складі збірної України будуть брати участь у міжнародних змаганнях. Через пандемію коронавірусу, каже тренер, поки не відомі точні дати проведення цих змагань, але вони точно відбудуться 2020 року.

"Уже зареєструвалися каратисти з Румунії та Угорщини. Іспанія та Німеччина - це ті країни, які хочуть проводити у себе європейські кубки та чемпіонати з кіокушинкай", - каже Віктор Лавренюк.


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Теги: кіокушинкай, карате, збірна, спорт
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