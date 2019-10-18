Волинські спортсмени потрапили в збірну команду України з кіокушинкай карате





До її складу потрапили семеро вихованців волинського тренера Віктора Лавренюка, розповів



До збірної команди України з кіокушинкай увійшло 7 каратистів з Волині - Андрій Ткачук, Руслан Овсіюк, Анна Видринська, Олександр Корюкін, Вікторія Лавренюк, Святослав Лавренюк і Данило Гоменюк.



Андрію Ткачуку 20. Тренуватися у Віктора Лавренюка він почав у 5 років. Хлопець уже брав участь в чемпіонаті Світу та Європи серед юніорів у 17 років. Виборов там 3-тє місце. Каже, що не збирається на цьому зупинятися і вже перейшов у дорослу збірну. Не зважаючи на те, що вибрав технічну спеціальність Андрій Ткачук говорить:



"Кіокушинкай це вже сенс життя. Воно в мені виховує порядність у спілкуванні з людьми".



Віктор Лавренюк розповідає, що його підопічні у складі збірної України будуть брати участь у міжнародних змаганнях. Через пандемію коронавірусу, каже тренер, поки не відомі точні дати проведення цих змагань, але вони точно відбудуться 2020 року.



"Уже зареєструвалися каратисти з Румунії та Угорщини. Іспанія та Німеччина - це ті країни, які хочуть проводити у себе європейські кубки та чемпіонати з кіокушинкай", - каже Віктор Лавренюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівецькій області під час навчально-тренувальних зборів з кіокушинкай карате сформували збірну команду України.До її складу потрапили семеро вихованців волинського тренера, розповів "Суспільному" тренер.До збірної команди України з кіокушинкай увійшло 7 каратистів з Волині -Андрію Ткачуку 20. Тренуватися у Віктора Лавренюка він почав у 5 років. Хлопець уже брав участь в чемпіонаті Світу та Європи серед юніорів у 17 років. Виборов там 3-тє місце. Каже, що не збирається на цьому зупинятися і вже перейшов у дорослу збірну. Не зважаючи на те, що вибрав технічну спеціальність Андрій Ткачук говорить:"Кіокушинкай це вже сенс життя. Воно в мені виховує порядність у спілкуванні з людьми".Віктор Лавренюк розповідає, що його підопічні у складі збірної України будуть брати участь у міжнародних змаганнях. Через пандемію коронавірусу, каже тренер, поки не відомі точні дати проведення цих змагань, але вони точно відбудуться 2020 року."Уже зареєструвалися каратисти з Румунії та Угорщини. Іспанія та Німеччина - це ті країни, які хочуть проводити у себе європейські кубки та чемпіонати з кіокушинкай", - каже Віктор Лавренюк.

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