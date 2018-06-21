У Луцьку судили продавця наркотиків





Про це пише



Під час суду встановили, що обвинувачений незаконно придбав небезпечну психотропну речовину рослинного походження ADB-FUBINAKA та зберігав за місцем проживання з метою збуту.



Працівники УНП ГУНП у Волинській області провели кілька оперативних закупівель, в ході яких обвинувачений продавав психотропні речовини ADB-FUBINAKA та PVP на вулицях міста.



Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Він розповів суду, що пройшов курс з реабілітації вживання наркотичних засобів та психотропних речовин у церкві «Преображення» від «Фіміам». У вчиненому обвинувачений щиро розкаявся, просив суд суворо його не карати.



Суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі з застосуванням статті 69 КК України (Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, який торгував наркотиками на вулицях Луцька, відсидить три роки. Відзначимо, що він і сам лікувався від наркотичної залежності.Про це пише ІА Волинські новини посилаючись на вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області.Під час суду встановили, що обвинувачений незаконно придбав небезпечну психотропну речовину рослинного походження ADB-FUBINAKA та зберігав за місцем проживання з метою збуту.Працівники УНП ГУНП у Волинській області провели кілька оперативних закупівель, в ході яких обвинувачений продавав психотропні речовини ADB-FUBINAKA та PVP на вулицях міста.Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Він розповів суду, що пройшов курс з реабілітації вживання наркотичних засобів та психотропних речовин у церкві «Преображення» від «Фіміам». У вчиненому обвинувачений щиро розкаявся, просив суд суворо його не карати.Суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі з застосуванням статті 69 КК України (Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом).

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