Півтора мільйона гривень витратять на шкільні парти у районі на Волині





Про це інформує



На придбання 1050 комплектів меблів влада передбачила з міського бюджету 1 млн 417 тис. 500 гривень. У комплект входить учнівський стіл та стілець.



Участь у торгах взяли ТОВ «Нікан груп» (м. Вінниця), Рівненське НВП УТОГ, приватна підприємиця Наталія Чимрук (с. Воля-Ковельська) та ТОВ «Компанія «Гамаюн» (м. Київ). Перемогу здобула вінницька фірма, основний вид діяльності якої – оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальними приладами, яка запропонувала найменшу ціну за нові шкільні меблі – 986 580 гривень.



Строк поставки товару – до 30 жовтня 2020 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради провело закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи.Про це інформує Ковель медіа На придбання 1050 комплектів меблів влада передбачила з міського бюджету 1 млн 417 тис. 500 гривень. У комплект входить учнівський стіл та стілець.Участь у торгах взяли ТОВ «Нікан груп» (м. Вінниця), Рівненське НВП УТОГ, приватна підприємиця Наталія Чимрук (с. Воля-Ковельська) та ТОВ «Компанія «Гамаюн» (м. Київ). Перемогу здобула вінницька фірма, основний вид діяльності якої – оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальними приладами, яка запропонувала найменшу ціну за нові шкільні меблі – 986 580 гривень.Строк поставки товару – до 30 жовтня 2020 року.

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