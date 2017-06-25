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Півтора мільйона гривень витратять на шкільні парти у районі на Волині

Півтора мільйона гривень витратять на шкільні парти у районі на Волині
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради провело закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи.

Про це інформує Ковель медіа.

На придбання 1050 комплектів меблів влада передбачила з міського бюджету 1 млн 417 тис. 500 гривень. У комплект входить учнівський стіл та стілець.

Участь у торгах взяли ТОВ «Нікан груп» (м. Вінниця), Рівненське НВП УТОГ, приватна підприємиця Наталія Чимрук (с. Воля-Ковельська) та ТОВ «Компанія «Гамаюн» (м. Київ). Перемогу здобула вінницька фірма, основний вид діяльності якої – оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальними приладами, яка запропонувала найменшу ціну за нові шкільні меблі – 986 580 гривень.

Строк поставки товару – до 30 жовтня 2020 року.

Півтора мільйона гривень витратять на шкільні парти у районі на Волині

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Теги: парти, школа, тендер, Ковель, освіта, нова українська школа
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