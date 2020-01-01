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Волинянин хотів провідати дітей, а побив товариша колишньої дружини

Волинянин хотів провідати дітей, а побив товариша колишньої дружини
39-річний мешанець Ковельщини приїхав до колишньої дружини, аби провідати своїх дітей, і виявив, що двері її помешкання відчинені, а самої господарки ніде немає.

Він почав телефонувати їй, вимагаючи пояснень, але жінка просто вимкнула телефон, пише Ковель медіа.

Тоді він вирішив розшукати 42-річного чоловіка, з яким його колишня дружина перебувала у дружніх стосунках. Поїхав до нього додому в село Білин Ковельського району. Господар сказав, що жінки у його домі немає, і запропонував «іти звідси».

Проте чоловік схопив дерев’яну палицю, що лежала біля хвіртки на подвір’ї і сильно побив господаря будинку. Таким чином він завдав йому тяжкі тілесні ушкодження.

Наступного дня, дізнавшись про стан здоров’я потерпілого, нападник поїхав у медзаклад і повністю розрахувався за лікування. В подальшому він відшкодував усю шкоду, зокрема і моральну.

На засіданні Ковельського міськрайонного суду обвинувачений визнав провину, але не зміг пояснити своїх дій. Потерпілий усе підтвердив і запевнив, що жодних претензій до нього не має.

Незважаючи на той факт, що обвинувачений має на утриманні трьох дітей, суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років з дворічним випробувальним терміном.


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Теги: Ковель, суд, вирок, колишня дружина, побиття
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