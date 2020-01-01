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Волинянин, який п'яним сів за кермо і збив велосипедиста, відбувся умовним

Волинянин, який п'яним сів за кермо і збив велосипедиста, відбувся умовним
Водій «Opel Astra», який у жовтні минулого року в нетверезому стані збив на узбіччі неповнолітнього велосипедиста, відбувся умовним покаранням строком на три роки.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА "Волинські новини".

Так, 7 жовтня водій «Opel Astra», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухався трасою сполученням Львів - Радехів - Горохів – Луцьк поблизу села Гірка Полонка зі швидкістю 110-120 км/год. Водій, перевищивши швидкість, змінив напрям руху та виїхав на узбіччя, де збив неповнолітнього велосипедиста, який рухався у попутному напрямку з вмонтованим позаду на трубці сидіння увімкненим в режимі миготіння ліхтариком червоного кольору.

У результаті ДТП потерпілий отримав численні травми, серед яких - відкрита черепно-мозкова травма у вигляді перелому основи черепа та відкритий перелом кісток гомілки.

Допитаний у суді обвинувачений повністю визнав свою вину, розкаявся та просив суворо не карати.

Неповнолітній потерпілий та його представник також просили суд суворо не карати обвинуваченого та не позбавляти його волі.

Тож покарання у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням водійського посвідчення на три роки суд замінив на три роки умовного терміну.

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Теги: аварія, велосипедист, Гірка Полонка, суд
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