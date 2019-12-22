Волинські громади оснащують свої села камерами відеоспостереження
16 серпень, 22:52
Задля власної безпеки українські громади оснащують свої села приладами відеоспостереження. Це дорого, але чудово рятує від злочинності.
Про це йдеться в сюжеті Фактів.
Таким чином, дороги, вулиці та заклади під контролем. До зображення мають доступ поліцейські. Тож це допомагає їм швидко реагувати на порушення та шукати зловмисників.
Наприклад у Княгининівській громаді понад 70 камер на 9 сіл. Грошей на обладнання не шкодували, встановили частину розумних камер, які фіксують номер авто, та розпізнають обличчя.
Камери не лише допомагають розкривати злочини, а й не дозволяють їх вчиняти, запевняють у громаді.
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Про це йдеться в сюжеті Фактів.
Таким чином, дороги, вулиці та заклади під контролем. До зображення мають доступ поліцейські. Тож це допомагає їм швидко реагувати на порушення та шукати зловмисників.
Наприклад у Княгининівській громаді понад 70 камер на 9 сіл. Грошей на обладнання не шкодували, встановили частину розумних камер, які фіксують номер авто, та розпізнають обличчя.
Камери не лише допомагають розкривати злочини, а й не дозволяють їх вчиняти, запевняють у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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