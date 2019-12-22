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Волинські громади оснащують свої села камерами відеоспостереження

Волинські громади оснащують свої села камерами відеоспостереження
Задля власної безпеки українські громади оснащують свої села приладами відеоспостереження. Це дорого, але чудово рятує від злочинності.

Про це йдеться в сюжеті Фактів.

Таким чином, дороги, вулиці та заклади під контролем. До зображення мають доступ поліцейські. Тож це допомагає їм швидко реагувати на порушення та шукати зловмисників.

Наприклад у Княгининівській громаді понад 70 камер на 9 сіл. Грошей на обладнання не шкодували, встановили частину розумних камер, які фіксують номер авто, та розпізнають обличчя.

Камери не лише допомагають розкривати злочини, а й не дозволяють їх вчиняти, запевняють у громаді.


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Теги: громада, відеоспостереження, поліція, безпека
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