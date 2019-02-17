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У центрі села на Волині збудують храм УПЦ МП

У центрі села на Волині збудують храм УПЦ МП
Будівництво здійснюватимуть у селі Затишшя Шацького району.

Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва храму на вулиці Лісовій, 2 в селі Затишшя Шацького району затвердили наказом відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури Шацької РДА. Повідомляє «Волинь Online».

Замовником виступає релігійна організація «Релігійна громада на честь ікони Божої Матері «Живописне джерело» УПЦ МП».

Цільове призначення ділянки – для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, відповідає детальному плану території, затвердженому рішення Піщанської сільради від 26 грудня 2019 року.

Гранично допустима висота будівлі – 15 метрів, мінімально допустима віддаль до червоної лінії – 12 метрів.

Земельна ділянка, на якій розташована будівля – у центральній частині селища. В санітарно-захисну смугу озера Луки, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду та інші охоронні зони будівля не потрапляє.

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Теги: храм, УПЦ МП, будівництво, Затишшя
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Коментарі 1
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І знов на ті самі граблі....
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