У центрі села на Волині збудують храм УПЦ МП
Сьогодні, 06:31
Будівництво здійснюватимуть у селі Затишшя Шацького району.
Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва храму на вулиці Лісовій, 2 в селі Затишшя Шацького району затвердили наказом відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури Шацької РДА. Повідомляє «Волинь Online».
Замовником виступає релігійна організація «Релігійна громада на честь ікони Божої Матері «Живописне джерело» УПЦ МП».
Цільове призначення ділянки – для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, відповідає детальному плану території, затвердженому рішення Піщанської сільради від 26 грудня 2019 року.
Гранично допустима висота будівлі – 15 метрів, мінімально допустима віддаль до червоної лінії – 12 метрів.
Земельна ділянка, на якій розташована будівля – у центральній частині селища. В санітарно-захисну смугу озера Луки, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду та інші охоронні зони будівля не потрапляє.
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Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва храму на вулиці Лісовій, 2 в селі Затишшя Шацького району затвердили наказом відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури Шацької РДА. Повідомляє «Волинь Online».
Замовником виступає релігійна організація «Релігійна громада на честь ікони Божої Матері «Живописне джерело» УПЦ МП».
Цільове призначення ділянки – для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, відповідає детальному плану території, затвердженому рішення Піщанської сільради від 26 грудня 2019 року.
Гранично допустима висота будівлі – 15 метрів, мінімально допустима віддаль до червоної лінії – 12 метрів.
Земельна ділянка, на якій розташована будівля – у центральній частині селища. В санітарно-захисну смугу озера Луки, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду та інші охоронні зони будівля не потрапляє.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
І знов на ті самі граблі....
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