Італія посилює карантин через зростання хворих на COVID-19





Як передає Роберто Сперанца.



"Призупиняються танці як на відкритому повітрі, так і в приміщенні, зокрема на дискотеках і в будь-якому іншому публічному місці", – заявив він.



Також в Італії буде вимога носити захисну маску з 18:00 до 06:00 на всій території країни у публічних місцях і приміщеннях на відкритому повітрі, а також у громадських місцях (площі, вулиці), де через скупчення людей є ризик інфікуватися коронавірусом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Влада Італії з понеділка, 17 серпня, через збільшення кількості хворих на коронавірусну хворобу Covid-19 посилює карантин.Як передає Укрінформ , відповідне рішення ухвалило міністерство здоров’я країни у неділю, 16 серпня, повідомив його очільник"Призупиняються танці як на відкритому повітрі, так і в приміщенні, зокрема на дискотеках і в будь-якому іншому публічному місці", – заявив він.Також в Італії буде вимога носити захисну маску з 18:00 до 06:00 на всій території країни у публічних місцях і приміщеннях на відкритому повітрі, а також у громадських місцях (площі, вулиці), де через скупчення людей є ризик інфікуватися коронавірусом.

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