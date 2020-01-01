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Італія посилює карантин через зростання хворих на COVID-19

Італія посилює карантин через зростання хворих на COVID-19
Влада Італії з понеділка, 17 серпня, через збільшення кількості хворих на коронавірусну хворобу Covid-19 посилює карантин.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалило міністерство здоров’я країни у неділю, 16 серпня, повідомив його очільник Роберто Сперанца.

"Призупиняються танці як на відкритому повітрі, так і в приміщенні, зокрема на дискотеках і в будь-якому іншому публічному місці", – заявив він.

Також в Італії буде вимога носити захисну маску з 18:00 до 06:00 на всій території країни у публічних місцях і приміщеннях на відкритому повітрі, а також у громадських місцях (площі, вулиці), де через скупчення людей є ризик інфікуватися коронавірусом.

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Теги: коронавірус, Італія, інфекція, хвороба, карантин
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