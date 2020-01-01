Курс валют у Луцьку на 17 серпня





Євро при купівлі становить – 32.15, продажу – 32.34.



Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.34.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.25, продаж – 7.30.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.30, а продаж – 27.45.Євро при купівлі становить – 32.15, продажу – 32.34.Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.34.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.25, продаж – 7.30.

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