Три смерті і 63 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:57
За останню добу на Волині зареєстрували 63 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало за добу 29 осіб. Три випадки хвороби завершилися летально (померли два мешканці м.Луцьк та мешканка Маневицького району). Нові випадки виявили: м. Луцьк – 24, Луцький район – 13, Маневицький район – 9, Володимир- Волинський район – 7, Ківерцівський район – 6, Іваничівський район – 1, Горохівський район – 1, Любешівський район – 1, Рожищенський район – 1.
Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Загалом станом на 17 серпня в області зареєстрували 4707 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3369 осіб. 104 випадки хвороби завершилось летально.
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1204 (в т.ч. 26 летальних)
• Луцький район – 486 (в т.ч. 5 летальних)
• м. Нововолинськ – 271 ( т.ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 90
• Володимир-Волинський район – 312 ( т.ч. 4 летальних)
• Горохівський район – 213 (в тому числі 2 летальних)
• Камінь-Каширський район – 258 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 493 ( в т.ч. 12 летальних)
• Ковельський район – 425 (в тому числі 11 летальних)
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 66
• Любешівський район – 161 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 236 ( в тому числі 7 летальних)
• Ратнівський район – 193 (в т.ч. 7 летальних)
• Рожищенський район – 58 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 97 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 58 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 33 (в тому числі 1 летальний)
За попередню добу надійшло 61 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 27 512 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 310 осіб.
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Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Загалом станом на 17 серпня в області зареєстрували 4707 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3369 осіб. 104 випадки хвороби завершилось летально.
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1204 (в т.ч. 26 летальних)
• Луцький район – 486 (в т.ч. 5 летальних)
• м. Нововолинськ – 271 ( т.ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 90
• Володимир-Волинський район – 312 ( т.ч. 4 летальних)
• Горохівський район – 213 (в тому числі 2 летальних)
• Камінь-Каширський район – 258 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 493 ( в т.ч. 12 летальних)
• Ковельський район – 425 (в тому числі 11 летальних)
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 66
• Любешівський район – 161 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 236 ( в тому числі 7 летальних)
• Ратнівський район – 193 (в т.ч. 7 летальних)
• Рожищенський район – 58 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 97 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 58 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 33 (в тому числі 1 летальний)
За попередню добу надійшло 61 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 27 512 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 310 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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