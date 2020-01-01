Три смерті і 63 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 63 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало за добу 29 осіб. Три випадки хвороби завершилися летально (померли два мешканці м.Луцьк та мешканка Маневицького району). Нові випадки виявили: м. Луцьк – 24, Луцький район – 13, Маневицький район – 9, Володимир- Волинський район – 7, Ківерцівський район – 6, Іваничівський район – 1, Горохівський район – 1, Любешівський район – 1, Рожищенський район – 1.Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Загалом станом на 17 серпня в області зареєстрували 4707 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3369 осіб. 104 випадки хвороби завершилось летально.Загалом коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 1204 (в т.ч. 26 летальних)• Луцький район – 486 (в т.ч. 5 летальних)• м. Нововолинськ – 271 ( т.ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 90• Володимир-Волинський район – 312 ( т.ч. 4 летальних)• Горохівський район – 213 (в тому числі 2 летальних)• Камінь-Каширський район – 258 (в т.ч. 9 летальних)• Ківерцівський район – 493 ( в т.ч. 12 летальних)• Ковельський район – 425 (в тому числі 11 летальних)• Локачинський район – 53• Любомльський район – 66• Любешівський район – 161 (в тому числі 5 летальних)• Маневицький район – 236 ( в тому числі 7 летальних)• Ратнівський район – 193 (в т.ч. 7 летальних)• Рожищенський район – 58 (в тому числі 2 летальних)• Старовижівський район – 97 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 58 ( в тому числі 1 летальний)• Шацький район – 33 (в тому числі 1 летальний)За попередню добу надійшло 61 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 27 512 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 310 осіб.