У Луцьку в 5-поверхівці трапилась пожежа

У Луцьку на другому поверсі в п’ятиповерховому будинку, що розташований на вулиці В’ячеслава Хурсенка сталась пожежа.Повідомлення про загорання до Служби порятунку «101» надійшло 14 серпня о 11:15, - інформує ДСНС України у Волинській області.Пожежу локалізували о 11:24, а ліквідували в 11:26. Травмованих та загиблих немає.Ймовірна причина пожежі – порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів.14 серпня селі Глинянка Любомльського району горіло сіно. Ймовірна причина пожежі – необережність підчас куріння невстановленої особи.Також 14 серпня о 21:58 на вулиці Богдана Хмельницького в селі Волошки Ковельського району виникло загоряння цегляної господарської споруди.Того ж дня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання дерев’яної альтанки по вулиці Чкалова, що в місті Горохів. Пожежу локалізували о 22:20, а ліквідували о 22:35. Травмованих та загиблих немає.Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.