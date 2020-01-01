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У Луцьку в 5-поверхівці трапилась пожежа

У Луцьку в 5-поверхівці трапилась пожежа
У Луцьку на другому поверсі в п’ятиповерховому будинку, що розташований на вулиці В’ячеслава Хурсенка сталась пожежа.

Повідомлення про загорання до Служби порятунку «101» надійшло 14 серпня о 11:15, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Пожежу локалізували о 11:24, а ліквідували в 11:26. Травмованих та загиблих немає.

Ймовірна причина пожежі – порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів.

14 серпня селі Глинянка Любомльського району горіло сіно. Ймовірна причина пожежі – необережність підчас куріння невстановленої особи.

Також 14 серпня о 21:58 на вулиці Богдана Хмельницького в селі Волошки Ковельського району виникло загоряння цегляної господарської споруди.

Того ж дня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання дерев’яної альтанки по вулиці Чкалова, що в місті Горохів. Пожежу локалізували о 22:20, а ліквідували о 22:35. Травмованих та загиблих немає.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

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Теги: пожежа, будівля
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