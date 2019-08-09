Вночі у Луцьку вщент згорів автомобіль. ВІДЕО





Як розповіли Інформаційному агентству



Автівка вигоріла вщент, також вогонь пошкодив Chevrolet, яке було припарковане поруч.



На ліквідацію пожежі виїжджали дві бригади рятувальників, яким вдалось локалізувати вогонь за 7 хвилин.



Причини загоряння наразі встановлюють.



Відео пожежі опублікували у соцмережах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в ніч на 17 серпня згорів автомобіль.Як розповіли Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі волинських рятувальників, пожежа трапилась на вулиці Саперів, 10. Загорівся автомобіль Ауді.Автівка вигоріла вщент, також вогонь пошкодив Chevrolet, яке було припарковане поруч.На ліквідацію пожежі виїжджали дві бригади рятувальників, яким вдалось локалізувати вогонь за 7 хвилин.Причини загоряння наразі встановлюють.Відео пожежі опублікували у соцмережах.

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