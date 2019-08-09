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Вночі у Луцьку вщент згорів автомобіль. ВІДЕО

Вночі у Луцьку вщент згорів автомобіль. ВІДЕО
У Луцьку в ніч на 17 серпня згорів автомобіль.

Як розповіли Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі волинських рятувальників, пожежа трапилась на вулиці Саперів, 10. Загорівся автомобіль Ауді.

Автівка вигоріла вщент, також вогонь пошкодив Chevrolet, яке було припарковане поруч.

На ліквідацію пожежі виїжджали дві бригади рятувальників, яким вдалось локалізувати вогонь за 7 хвилин.

Причини загоряння наразі встановлюють.

Відео пожежі опублікували у соцмережах.


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Теги: авто, пожежа, Луцьк
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