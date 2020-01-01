Працівники волинської психлікарні вийшли на протест. ФОТО





Про це повідомляє видання



Люди вийшли на вулицю через те, що вже кілька місяців не отримують заробітної плати.



Протестувальники розповідають, що у квітні їм віддали лише частину зароблених грошей. А останні два місяці не отримали жодної гривні.



Зізнаються, не знають, за що жити далі, оскільки є випадки, коли у цьому медичному закладі працюють і чоловік, і дружина. Через ситуацію, що склалася, люди писали колективне звернення у Волинську обласну раду, проте не отримали відповіді.



Наразі медики чекають на адміністрацію лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Волинської обласної психіатричної лікарні №1 влаштували під стінами медзакладу акцію протесту.Про це повідомляє видання «Район.Медицина» Люди вийшли на вулицю через те, що вже кілька місяців не отримують заробітної плати.Протестувальники розповідають, що у квітні їм віддали лише частину зароблених грошей. А останні два місяці не отримали жодної гривні.Зізнаються, не знають, за що жити далі, оскільки є випадки, коли у цьому медичному закладі працюють і чоловік, і дружина. Через ситуацію, що склалася, люди писали колективне звернення у Волинську обласну раду, проте не отримали відповіді.Наразі медики чекають на адміністрацію лікарні.

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