вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Працівники волинської психлікарні вийшли на протест. ФОТО

Працівники волинської психлікарні вийшли на протест. ФОТО
Працівники Волинської обласної психіатричної лікарні №1 влаштували під стінами медзакладу акцію протесту.

Про це повідомляє видання «Район.Медицина».

Люди вийшли на вулицю через те, що вже кілька місяців не отримують заробітної плати.

Протестувальники розповідають, що у квітні їм віддали лише частину зароблених грошей. А останні два місяці не отримали жодної гривні.

Зізнаються, не знають, за що жити далі, оскільки є випадки, коли у цьому медичному закладі працюють і чоловік, і дружина. Через ситуацію, що склалася, люди писали колективне звернення у Волинську обласну раду, проте не отримали відповіді.

Наразі медики чекають на адміністрацію лікарні.

Працівники волинської психлікарні вийшли на протест. ФОТО
Працівники волинської психлікарні вийшли на протест. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: протест, психлікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині затримали ЗІЛ з незаконною деревиною
Сьогодні, 11:21
У «StrikeCity» – комплексні обіди весь день*
Сьогодні, 11:09
Працівники волинської психлікарні вийшли на протест. ФОТО
Сьогодні, 11:06
Вночі у Луцьку вщент згорів автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 10:37
У «Dream Town» – ліфти нового покоління*
Сьогодні, 10:35
Схожі новини
Протести в Білорусі: силовики перекривають дороги, затримують людей і поранили журналістку. ФОТО Протести в Білорусі: силовики перекривають дороги, затримують людей і поранили журналістку. ФОТО
10 серпень, 22:23
Знайшли чоловіка, який втік із психіатричної лікарні в Олиці Знайшли чоловіка, який втік із психіатричної лікарні в Олиці
24 липень, 10:23
Перестрибнув через огорожу: деталі втечі пацієнта психлікарні в Олиці. ВІДЕО Перестрибнув через огорожу: деталі втечі пацієнта психлікарні в Олиці. ВІДЕО
23 липень, 19:16
Із психлікарні в Олиці втік 40-річний пацієнт. ФОТО. ОНОВЛЕНО Із психлікарні в Олиці втік 40-річний пацієнт. ФОТО. ОНОВЛЕНО
23 липень, 10:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Прикута до ліжка волинянка залишилася вдовою з чотирма дітьми
Сьогодні, 11:53
 0
Німець за 30 євро хотів підкупити прикордонників на «Ягодині»
Сьогодні, 11:45
 0
На Волині вночі чоловік побив та пограбував знайомого
Сьогодні, 11:43
 0
П'яний водій хотів відкупитися від волинських поліцейських злотими
Сьогодні, 11:30
 0
На Волині затримали ЗІЛ з незаконною деревиною
Сьогодні, 11:21
 0
Медіа
відео
1/8