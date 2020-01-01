Працівники волинської психлікарні вийшли на протест. ФОТО
Сьогодні, 11:06
Працівники Волинської обласної психіатричної лікарні №1 влаштували під стінами медзакладу акцію протесту.
Про це повідомляє видання «Район.Медицина».
Люди вийшли на вулицю через те, що вже кілька місяців не отримують заробітної плати.
Протестувальники розповідають, що у квітні їм віддали лише частину зароблених грошей. А останні два місяці не отримали жодної гривні.
Зізнаються, не знають, за що жити далі, оскільки є випадки, коли у цьому медичному закладі працюють і чоловік, і дружина. Через ситуацію, що склалася, люди писали колективне звернення у Волинську обласну раду, проте не отримали відповіді.
Наразі медики чекають на адміністрацію лікарні.
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Про це повідомляє видання «Район.Медицина».
Люди вийшли на вулицю через те, що вже кілька місяців не отримують заробітної плати.
Протестувальники розповідають, що у квітні їм віддали лише частину зароблених грошей. А останні два місяці не отримали жодної гривні.
Зізнаються, не знають, за що жити далі, оскільки є випадки, коли у цьому медичному закладі працюють і чоловік, і дружина. Через ситуацію, що склалася, люди писали колективне звернення у Волинську обласну раду, проте не отримали відповіді.
Наразі медики чекають на адміністрацію лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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