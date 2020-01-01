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На Волині затримали ЗІЛ з незаконною деревиною

На Волині затримали ЗІЛ з незаконною деревиною
Поблизу села Тойкут Ковельського району у суботу, 15 серпня, поліцейські зупинили водія вантажівки ЗІЛ з причіпом, який перевозив деревину породи сосна (майже 20 куб. м).

За кермом автомобіля перебував 60-річний житель Камінь-Каширського району, - пише ГУНП у Волинській області.

Деревина була нечіпована, ніяких документів на лісопродукцію чоловік не надав. Транспортний засіб та вантаж вилучили.

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.



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Теги: ліс, поліція
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