На Волині затримали ЗІЛ з незаконною деревиною





За кермом автомобіля перебував 60-річний житель Камінь-Каширського району, - пише ГУНП у Волинській області.



Деревина була нечіпована, ніяких документів на лісопродукцію чоловік не надав. Транспортний засіб та вантаж вилучили.



За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Тойкут Ковельського району у суботу, 15 серпня, поліцейські зупинили водія вантажівки ЗІЛ з причіпом, який перевозив деревину породи сосна (майже 20 куб. м).За кермом автомобіля перебував 60-річний житель Камінь-Каширського району, - пише ГУНП у Волинській області.Деревина була нечіпована, ніяких документів на лісопродукцію чоловік не надав. Транспортний засіб та вантаж вилучили.За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію