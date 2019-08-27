П'яний водій хотів відкупитися від волинських поліцейських злотими

У Ковелі 27-річний водій надав поліцейським хабар у сумі 100 польських злотих. У такий спосіб чоловік хотів уникнути відповідальності за керування транспортом у стані сп’яніння.Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.Цього ж дня, у райцентрі Горохів 55-річна жителька району за не притягнення її до адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху надала співробітникам поліції неправомірну вигоду у сумі 200 грн.Обидва факти надання неправомірної вигоди поліцейським належним чином задокументували. Гроші вилучили.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 68 тис. грн., обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.