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П'яний водій хотів відкупитися від волинських поліцейських злотими

П'яний водій хотів відкупитися від волинських поліцейських злотими
У Ковелі 27-річний водій надав поліцейським хабар у сумі 100 польських злотих. У такий спосіб чоловік хотів уникнути відповідальності за керування транспортом у стані сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.

Цього ж дня, у райцентрі Горохів 55-річна жителька району за не притягнення її до адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху надала співробітникам поліції неправомірну вигоду у сумі 200 грн.

Обидва факти надання неправомірної вигоди поліцейським належним чином задокументували. Гроші вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 68 тис. грн., обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.


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Теги: Волинь, хабарі, правопорушення
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