П'яний водій хотів відкупитися від волинських поліцейських злотими
Сьогодні, 11:30
У Ковелі 27-річний водій надав поліцейським хабар у сумі 100 польських злотих. У такий спосіб чоловік хотів уникнути відповідальності за керування транспортом у стані сп’яніння.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Цього ж дня, у райцентрі Горохів 55-річна жителька району за не притягнення її до адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху надала співробітникам поліції неправомірну вигоду у сумі 200 грн.
Обидва факти надання неправомірної вигоди поліцейським належним чином задокументували. Гроші вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 68 тис. грн., обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.
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Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Цього ж дня, у райцентрі Горохів 55-річна жителька району за не притягнення її до адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху надала співробітникам поліції неправомірну вигоду у сумі 200 грн.
Обидва факти надання неправомірної вигоди поліцейським належним чином задокументували. Гроші вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 68 тис. грн., обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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