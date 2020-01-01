Німець за 30 євро хотів підкупити прикордонників на «Ягодині»





Інцидент траився у ніч проти 16 серпня, - інформують в Держприкордонслужбі України.



Іноземець запропонував охоронцям кордону Луцького загону 30 євро хабара за пришвидшене оформлення його транспортного засобу.









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