Волиняни можуть сплатити борг за газ частинами

Станом на перше серпня борг волинян за споживання газу зменшився майже на 35%, у порівнянні з початком 2020 року.Водночас, заборгованість побутових споживачів перед підприємством-постачальником природного газу ТОВ «Волиньгаз Збут» становить понад 300 мільйонів гривень, - інформує пресслужба «Волиньгаз Збуту».Зазначається, що В Україні в період карантину забороняється нарахування та стягнення штрафів за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги. Проте, це не означає, що можна ігнорувати платіжні квитанції, адже рано чи пізно карантин закінчиться, а борг на рахунку нікуди не зникне.Якщо ж борг за газ таки накопичився, ТОВ «Волиньгаз Збут» пропонує своїм клієнтам оплатити його частинами, уклавши договір реструктуризації. З початку року цієї послугою вжескористалися 320 волинян.«Споживачі газу повинні платити за ресурс по факту його споживання. Але ми розуміємо, що трапляються різні життєві обставини, тому завжди йдемо на зустріч нашим клієнтам. Важливо не допустити, аби накопичений борг став причиною припинення газопостачання. Адже його відновлення призведе до додаткових витрат», – зазначив директор ТОВ «Волиньгаз Збут» Микола Тищук.Для укладання графіку погашення заборгованості споживачам необхідно звернутися до Центру обслуговування клієнтів, що знаходиться у місті Луцьку, на проспекті Молоді, 14 А.Для подання заяви на реструктуризації заборгованості потрібні такі документи:- Паспорт;- Індивідуальний податковий номер;- Документи, що засвідчують право власності на житло.