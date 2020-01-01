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На трасі «Київ-Чоп» зіткнулися автобус з пасажирами та легковик, є загибла та травмовані. ФОТО

На трасі «Київ-Чоп» зіткнулися автобус з пасажирами та легковик, є загибла та травмовані. ФОТО
На автодорозі «Київ-Чоп» у селі Нагірне Сколівського району зіткнулись автобус та легковик. Внаслідок автопригоди загинула жінка, ще троє осіб - травмовані.

Дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні, 17 серпня, о 7.50, пише ГУНП у ЛЬвівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Renault Scenic, 63-річний житель Тернопільської області, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу де скоїв зіткнення з автобусом «Еталон». За кермом автобуса сполученням «Стрий-Матків» знаходився 34-річний мешканець міста Сколе.

Від отриманих травм внаслідок ДТП загинула 59-річна пасажирка легковика, жителька Тернопільської області. Водія Renault та двох його пасажирів - жінку і чоловіка - доставили в лікарню, їх діагнози уточнюються.

В автобусі перебувало 22 пасажири – ніхто з них не постраждав.

За фактом слідчі відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

На трасі «Київ-Чоп» зіткнулися автобус з пасажирами та легковик, є загибла та травмовані. ФОТО
На трасі «Київ-Чоп» зіткнулися автобус з пасажирами та легковик, є загибла та травмовані. ФОТО
На трасі «Київ-Чоп» зіткнулися автобус з пасажирами та легковик, є загибла та травмовані. ФОТО
На трасі «Київ-Чоп» зіткнулися автобус з пасажирами та легковик, є загибла та травмовані. ФОТО
На трасі «Київ-Чоп» зіткнулися автобус з пасажирами та легковик, є загибла та травмовані. ФОТО


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Теги: Львівщина, аварія, рейсовий автобус, легковик
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