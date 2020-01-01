На трасі «Київ-Чоп» зіткнулися автобус з пасажирами та легковик, є загибла та травмовані. ФОТО





Дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні, 17 серпня, о 7.50,



Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Renault Scenic, 63-річний житель Тернопільської області, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу де скоїв зіткнення з автобусом «Еталон». За кермом автобуса сполученням «Стрий-Матків» знаходився 34-річний мешканець міста Сколе.



Від отриманих травм внаслідок ДТП загинула 59-річна пасажирка легковика, жителька Тернопільської області. Водія Renault та двох його пасажирів - жінку і чоловіка - доставили в лікарню, їх діагнози уточнюються.



В автобусі перебувало 22 пасажири – ніхто з них не постраждав.



За фактом слідчі відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Київ-Чоп» у селі Нагірне Сколівського району зіткнулись автобус та легковик. Внаслідок автопригоди загинула жінка, ще троє осіб - травмовані.Дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні, 17 серпня, о 7.50, пише ГУНП у ЛЬвівській області.Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Renault Scenic, 63-річний житель Тернопільської області, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу де скоїв зіткнення з автобусом «Еталон». За кермом автобуса сполученням «Стрий-Матків» знаходився 34-річний мешканець міста Сколе.Від отриманих травм внаслідок ДТП загинула 59-річна пасажирка легковика, жителька Тернопільської області. Водія Renault та двох його пасажирів - жінку і чоловіка - доставили в лікарню, їх діагнози уточнюються.В автобусі перебувало 22 пасажири – ніхто з них не постраждав.За фактом слідчі відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію