У деяких селах під Луцьком 2 дні не буде води
Сьогодні, 12:38
У декількох селах під Луцьком 18-19 серпня тимчасово припинять водопостачання.
Про це повідомляє пресслужба мерії Луцька.
Так, 18 серпня у зв'язку із заміною аварійної ділянки водогону Д-600мм з 9:00 до 18:00 не буде води в с. Струмівка (за готельно-ресторанним комплексом “Околиця”) та на вулиці Гущанська.
У зв'язку зі здійсненням аварійно-відновлювальних робіт на Гнідавському водозаборі 19 серпня з 1 год. до 5 год. не буде водопостачання в мікрорайонах ДПЗ та Вересневе, а також с. Рованці, с. Боратин, с. Голишів, с. Новостав.
Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
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Про це повідомляє пресслужба мерії Луцька.
Так, 18 серпня у зв'язку із заміною аварійної ділянки водогону Д-600мм з 9:00 до 18:00 не буде води в с. Струмівка (за готельно-ресторанним комплексом “Околиця”) та на вулиці Гущанська.
У зв'язку зі здійсненням аварійно-відновлювальних робіт на Гнідавському водозаборі 19 серпня з 1 год. до 5 год. не буде водопостачання в мікрорайонах ДПЗ та Вересневе, а також с. Рованці, с. Боратин, с. Голишів, с. Новостав.
Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
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