У Луцьку загорілося авто через необережність під час куріння
Сьогодні, 12:43
У Луцьку на вулиці Єршова горів атомобіль.
Пожежа трапилась 16 серпня о 18:50, - пише ДСНС України у Волинській області.
Зазначається, що рятувальники пожежу локалізували о 19:00, а ліквідували о 19:12. Травмованих та загиблих немає. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем власником автомобіля під час куріння.
Нагадаємо, що у Луцьку в ніч на 17 серпня на вулиці Саперів згорів автомобіль.
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Пожежа трапилась 16 серпня о 18:50, - пише ДСНС України у Волинській області.
Зазначається, що рятувальники пожежу локалізували о 19:00, а ліквідували о 19:12. Травмованих та загиблих немає. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем власником автомобіля під час куріння.
Нагадаємо, що у Луцьку в ніч на 17 серпня на вулиці Саперів згорів автомобіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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