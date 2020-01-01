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У Луцьку загорілося авто через необережність під час куріння

У Луцьку загорілося авто через необережність під час куріння
У Луцьку на вулиці Єршова горів атомобіль.

Пожежа трапилась 16 серпня о 18:50, - пише ДСНС України у Волинській області.

Зазначається, що рятувальники пожежу локалізували о 19:00, а ліквідували о 19:12. Травмованих та загиблих немає. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем власником автомобіля під час куріння.

Нагадаємо, що у Луцьку в ніч на 17 серпня на вулиці Саперів згорів автомобіль.

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Теги: авто, пожежа, Луцьк
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