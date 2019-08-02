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У Луцьку вночі патрульні розшукали дитину

У Луцьку вночі патрульні розшукали дитину
У Луцьку патрульні знайшли дитину, яку шукали рідні.

Луцьким патрульним у суботу ввечері надійшов виклик про те, що на вулиці Дружби народів зникла дитина, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Направляючись на повідомлення, поліцейські помітили дитину, яка підходила під орієнтування. Поспілкувавшись із хлопчиком, вияснилося, що саме його і розшукують рідні.

Патрульні відвезли 11-річну дитину додому та передали матері.

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Теги: Луцьк, розшук, дитина
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