У Луцьку вночі патрульні розшукали дитину
Сьогодні, 12:55
У Луцьку патрульні знайшли дитину, яку шукали рідні.
Луцьким патрульним у суботу ввечері надійшов виклик про те, що на вулиці Дружби народів зникла дитина, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Направляючись на повідомлення, поліцейські помітили дитину, яка підходила під орієнтування. Поспілкувавшись із хлопчиком, вияснилося, що саме його і розшукують рідні.
Патрульні відвезли 11-річну дитину додому та передали матері.
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Луцьким патрульним у суботу ввечері надійшов виклик про те, що на вулиці Дружби народів зникла дитина, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Направляючись на повідомлення, поліцейські помітили дитину, яка підходила під орієнтування. Поспілкувавшись із хлопчиком, вияснилося, що саме його і розшукують рідні.
Патрульні відвезли 11-річну дитину додому та передали матері.
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