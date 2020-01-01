У Шацькому районі повісився молодий чоловік
Сьогодні, 13:06
Поблизу села Пульмо Шацького району знайшли повішеним молодого чоловіка.
Як розповіли Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі поліції Волині, місцеві жителі виявили тіло чоловіка 1985 року народження, який покінчив з життям.
Ознак насильницької смерті на тілі не виявили. Причину смерті встановить судово-медична експертиза.
Як пише видання Володимир Медіа, загиблий - учасник АТО, житель Володимира-Волинського.
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Як розповіли Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі поліції Волині, місцеві жителі виявили тіло чоловіка 1985 року народження, який покінчив з життям.
Ознак насильницької смерті на тілі не виявили. Причину смерті встановить судово-медична експертиза.
Як пише видання Володимир Медіа, загиблий - учасник АТО, житель Володимира-Волинського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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