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У Шацькому районі повісився молодий чоловік

У Шацькому районі повісився молодий чоловік
Поблизу села Пульмо Шацького району знайшли повішеним молодого чоловіка.

Як розповіли Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі поліції Волині, місцеві жителі виявили тіло чоловіка 1985 року народження, який покінчив з життям.

Ознак насильницької смерті на тілі не виявили. Причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Як пише видання Володимир Медіа, загиблий - учасник АТО, житель Володимира-Волинського.

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Теги: Шацький район, самогубство, молодий чоловік
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