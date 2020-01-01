вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині горіли дві господарські споруди і будинок

На Волині горіли дві господарські споруди і будинок
На Волині 16 серпня трапилось декілька пожеж.

Про це інформує ДСНС України у Волинській області.

Так, 16 серпня о 00:46 в селі Гута Боровенська Камінь-Каширського району горіла господарська будівля. Пожежу ліквідували о 01:45. Травмованих та загиблих немає. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

А у селі Стенжаричі Володимир-Волинського району виникла пожежа стерні на площі 2,5 га. Її швидко ліквідували. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Також 16 серпня в селі Сирники Луцького району знову ж через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб виникло загорання вівса на корні на площі 0,8 га. Причина пожежі – підпал.

В селищі Любешів горіла дерев’яна господарська споруда.

16 серпня о 19:34 на вул. Олексієвського у Володимирі-Волинському виникло загоряння дерев’яного житлового будинку. Пожежу ліквідували о 19:44. Травмованих та загиблих немає. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем власником будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Синоптик прогнозує дощі та грози у західних областях України
Сьогодні, 14:02
Водія легковика «вирізали» рятувальники: на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 13:57
На Волині горіли дві господарські споруди і будинок
Сьогодні, 13:55
Трирічний хлопчик з Волині потребує коштів на лікування
Сьогодні, 13:40
Мріє потрапити на концерт до Dzidzio: у сина загиблого волинського Героя – день народження
Сьогодні, 13:39
Схожі новини
Палили під покровом ночі: на Волині зловили «на гарячому» трьох селян Палили під покровом ночі: на Волині зловили «на гарячому» трьох селян
14 серпень, 18:01
У селі на Волині невідомі підпалили 2 гектари сухої трави У селі на Волині невідомі підпалили 2 гектари сухої трави
14 серпень, 11:30
На Волині через спалювання соломи загорівся берег річки. ФОТО, ВІДЕО На Волині через спалювання соломи загорівся берег річки. ФОТО, ВІДЕО
13 серпень, 21:55
У селі поблизу Луцька спіймали чоловіка, який підпалив суху траву та солому У селі поблизу Луцька спіймали чоловіка, який підпалив суху траву та солому
10 серпень, 11:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на проспекті Соборності – аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:12
 0
Поїхав у Ковель на заробітки: на Волині затримали хлопця на викраденому авто
Сьогодні, 14:44
 0
Синоптик прогнозує дощі та грози у західних областях України
Сьогодні, 14:02
 0
Водія легковика «вирізали» рятувальники: на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 13:57
 0
На Волині горіли дві господарські споруди і будинок
Сьогодні, 13:55
 0
Медіа
відео
1/8