На Волині горіли дві господарські споруди і будинок

На Волині 16 серпня трапилось декілька пожеж.Про це інформує ДСНС України у Волинській області.Так, 16 серпня о 00:46 в селі Гута Боровенська Камінь-Каширського району горіла господарська будівля. Пожежу ліквідували о 01:45. Травмованих та загиблих немає. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.А у селі Стенжаричі Володимир-Волинського району виникла пожежа стерні на площі 2,5 га. Її швидко ліквідували. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Також 16 серпня в селі Сирники Луцького району знову ж через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб виникло загорання вівса на корні на площі 0,8 га. Причина пожежі – підпал.В селищі Любешів горіла дерев’яна господарська споруда.16 серпня о 19:34 на вул. Олексієвського у Володимирі-Волинському виникло загоряння дерев’яного житлового будинку. Пожежу ліквідували о 19:44. Травмованих та загиблих немає. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем власником будинку.