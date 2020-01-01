На Волині горіли дві господарські споруди і будинок
Сьогодні, 13:55
На Волині 16 серпня трапилось декілька пожеж.
Про це інформує ДСНС України у Волинській області.
Так, 16 серпня о 00:46 в селі Гута Боровенська Камінь-Каширського району горіла господарська будівля. Пожежу ліквідували о 01:45. Травмованих та загиблих немає. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
А у селі Стенжаричі Володимир-Волинського району виникла пожежа стерні на площі 2,5 га. Її швидко ліквідували. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Також 16 серпня в селі Сирники Луцького району знову ж через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб виникло загорання вівса на корні на площі 0,8 га. Причина пожежі – підпал.
В селищі Любешів горіла дерев’яна господарська споруда.
16 серпня о 19:34 на вул. Олексієвського у Володимирі-Волинському виникло загоряння дерев’яного житлового будинку. Пожежу ліквідували о 19:44. Травмованих та загиблих немає. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем власником будинку.
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Про це інформує ДСНС України у Волинській області.
Так, 16 серпня о 00:46 в селі Гута Боровенська Камінь-Каширського району горіла господарська будівля. Пожежу ліквідували о 01:45. Травмованих та загиблих немає. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
А у селі Стенжаричі Володимир-Волинського району виникла пожежа стерні на площі 2,5 га. Її швидко ліквідували. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Також 16 серпня в селі Сирники Луцького району знову ж через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб виникло загорання вівса на корні на площі 0,8 га. Причина пожежі – підпал.
В селищі Любешів горіла дерев’яна господарська споруда.
16 серпня о 19:34 на вул. Олексієвського у Володимирі-Волинському виникло загоряння дерев’яного житлового будинку. Пожежу ліквідували о 19:44. Травмованих та загиблих немає. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем власником будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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