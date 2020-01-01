Сімейний рок-гурт з Волині зняв кліп на пісню. ВІДЕО
Сьогодні, 02:14
Волинський рок-гурт «Natalika», до складу якого входить подружжя Наталії та Сергія Горщарів, презентували новий кліп на пісню «Дівчина-Калина».
Про це Наталія Горщар повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.
Нова музична композиція гурту на слова чудової луцької поетеси Олени Бартко - це сміливий мікс музичних стилів: фольк, блюз, рок та электро-хоп.
Наталія Горщар відповідала за музику, аранжування, монтаж кліпу, вокал та гру на електрогітарі, а її чоловік Сергій "взяв на себе" драм-машину.
В головній ролі у кліпі - Анастасія Сусол
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Про це Наталія Горщар повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.
Нова музична композиція гурту на слова чудової луцької поетеси Олени Бартко - це сміливий мікс музичних стилів: фольк, блюз, рок та электро-хоп.
Наталія Горщар відповідала за музику, аранжування, монтаж кліпу, вокал та гру на електрогітарі, а її чоловік Сергій "взяв на себе" драм-машину.
В головній ролі у кліпі - Анастасія Сусол
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