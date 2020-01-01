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Сімейний рок-гурт з Волині зняв кліп на пісню. ВІДЕО

Сімейний рок-гурт з Волині зняв кліп на пісню. ВІДЕО
Волинський рок-гурт «Natalika», до складу якого входить подружжя Наталії та Сергія Горщарів, презентували новий кліп на пісню «Дівчина-Калина».

Про це Наталія Горщар повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

Нова музична композиція гурту на слова чудової луцької поетеси Олени Бартко - це сміливий мікс музичних стилів: фольк, блюз, рок та электро-хоп.

Наталія Горщар відповідала за музику, аранжування, монтаж кліпу, вокал та гру на електрогітарі, а її чоловік Сергій "взяв на себе" драм-машину.

В головній ролі у кліпі - Анастасія Сусол



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Теги: Волинь, музика, Любешів
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