вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судитимуть чиновницю з виконавчої служби на Волині, яка привласнила понад 400 тисяч гривень

Судитимуть чиновницю з виконавчої служби на Волині, яка привласнила понад 400 тисяч гривень
Посадовицю державної виконавчої служби на Волині судитимуть за заволодіння понад 400 тисяч гривень коштів.

Слідство вважає, що посадовиця 17 разів вказувала в офіційних документах – платіжних дорученнях – номер своєї банківської картки як номер стягувача, хоч не була стороною в провадженні, - інформує прокуратура Волинської області.

Таким чином вона заволоділа понад 400 тис. грн державних коштів та розпорядилася ними на власний розсуд.

Невдовзі чиновниця, яка в ході розслідування відшкодувала 140 тис. грн, постане перед судом. В разі доведення вини їй загрожує покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: посадовиця, кошти, привласнення, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трирічний хлопчик з Волині потребує коштів на лікування
Сьогодні, 13:40
Мріє потрапити на концерт до Dzidzio: у сина загиблого волинського Героя – день народження
Сьогодні, 13:39
Судитимуть чиновницю з виконавчої служби на Волині, яка привласнила понад 400 тисяч гривень
Сьогодні, 13:19
У Нововолинську представили команду «За майбутнє». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
У Шацькому районі повісився молодий чоловік
Сьогодні, 13:06
Схожі новини
Волинська посадовиця привласнила 860 тисяч гривень, які належать держпідприємству Волинська посадовиця привласнила 860 тисяч гривень, які належать держпідприємству
15 лютий, 11:01
На Волині начальниця поштового відділення привласнила гроші односельчан На Волині начальниця поштового відділення привласнила гроші односельчан
24 грудень, 2019, 10:39
За розтрату коштів судитимуть директора скандального КП «Луцьке» За розтрату коштів судитимуть директора скандального КП «Луцьке»
25 березень, 2019, 16:01
Секретарю волинського суду подарували півмільйона Секретарю волинського суду подарували півмільйона
08 листопад, 2017, 17:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трирічний хлопчик з Волині потребує коштів на лікування
Сьогодні, 13:40
 0
Мріє потрапити на концерт до Dzidzio: у сина загиблого волинського Героя – день народження
Сьогодні, 13:39
 0
Судитимуть чиновницю з виконавчої служби на Волині, яка привласнила понад 400 тисяч гривень
Сьогодні, 13:19
 0
У Нововолинську представили команду «За майбутнє». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
 0
У Шацькому районі повісився молодий чоловік
Сьогодні, 13:06
 0
Медіа
відео
1/8