Судитимуть чиновницю з виконавчої служби на Волині, яка привласнила понад 400 тисяч гривень
Сьогодні, 13:19
Посадовицю державної виконавчої служби на Волині судитимуть за заволодіння понад 400 тисяч гривень коштів.
Слідство вважає, що посадовиця 17 разів вказувала в офіційних документах – платіжних дорученнях – номер своєї банківської картки як номер стягувача, хоч не була стороною в провадженні, - інформує прокуратура Волинської області.
Таким чином вона заволоділа понад 400 тис. грн державних коштів та розпорядилася ними на власний розсуд.
Невдовзі чиновниця, яка в ході розслідування відшкодувала 140 тис. грн, постане перед судом. В разі доведення вини їй загрожує покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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Слідство вважає, що посадовиця 17 разів вказувала в офіційних документах – платіжних дорученнях – номер своєї банківської картки як номер стягувача, хоч не була стороною в провадженні, - інформує прокуратура Волинської області.
Таким чином вона заволоділа понад 400 тис. грн державних коштів та розпорядилася ними на власний розсуд.
Невдовзі чиновниця, яка в ході розслідування відшкодувала 140 тис. грн, постане перед судом. В разі доведення вини їй загрожує покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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