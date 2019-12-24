Судитимуть чиновницю з виконавчої служби на Волині, яка привласнила понад 400 тисяч гривень

Посадовицю державної виконавчої служби на Волині судитимуть за заволодіння понад 400 тисяч гривень коштів.Слідство вважає, що посадовиця 17 разів вказувала в офіційних документах – платіжних дорученнях – номер своєї банківської картки як номер стягувача, хоч не була стороною в провадженні, - інформує прокуратура Волинської області.Таким чином вона заволоділа понад 400 тис. грн державних коштів та розпорядилася ними на власний розсуд.Невдовзі чиновниця, яка в ході розслідування відшкодувала 140 тис. грн, постане перед судом. В разі доведення вини їй загрожує покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.