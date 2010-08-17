Мріє потрапити на концерт до Dzidzio: у сина загиблого волинського Героя – день народження

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.17 серпня свій перший ювілей зустрічає– син захисника України, бійця 51-ї окремої механізованої бригади, котрий загинув 1 серпня 2014-го, коли автомобіль ГАЗ-66 підірвався на міні та перекинувся.Його син уже перейшов до п’ятого класу. Щиро зізнається, що не всі предмети йому вдаються, але він дуже старається бути гарним учнем. Особливо любить математику та українську мову.Улюбленим його заняттям поза школою є футбол. Також йому подобається кататися на роликах, але це він може робити лише, коли приїздить до Луцька на запрошення волонтерів.Владислав говорить, що хоче стати вчителем. За кордоном хлопчик поки не був, та каже, що хотів би об’їхати весь світ. Найбільшою його мрією є побачити море.Серед улюблених знаменитостей Влада – Дзідзьо, хотів би потрапити до нього на концерт. Наш іменинник обожнює дивитися мультфільми, зокрема «Фіксіки». Хлопчик любить тварин, особливо собак та котиків, доглядає за морськими свинками.Найбільшим життєвим авторитетом для дитини є батько-Герой. Юнак говорить: «Коли виросту, хочу бути таким, як він – майстром на всі руки». Також, він дуже любить маму. Влад розуміє, що ще трохи малий, аби дієво їй допомагати, але перші кроки вже робить – витирає пил, накриває на стіл, робить закупи в магазині, а також слідкує за власними речами та іграшками, щоби не розкидати.Владик дякує за допомогу та підтримку всім волонтерам, а ще своєму дідусеві, дядькові та хресному.Мама хлопчика Наталія, каже, що ніяк не можуть самотужки перекрити дах. Оскільки дитина росте, то існує постійна потреба в одязі та взутті для іменинника, зокрема, потрібні теплі черевики на зиму. Також родина відкрита для спілкування.Зробити сюрприз Владу може кожен, привітавши його із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164. Інформація про батька хлопчика є у Книзі пам’яті.Деталі за посиланням:http://memorybook.org.ua/14/kotelnichuk.htmФінансово підтримати родину: 4149-4991-4182-1452 (Котельчук Наталія Леонідівна, ПриватБанк)Котельчук Владислав – 10 років (17.08.2010).Маневицький р-н. Ріст: 150 см. Розмір взуття: 35.