Водія легковика «вирізали» рятувальники: на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 13:57
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» неподалік села Старики в ДТП загинув водій легковика.
Смертельне зіткнення сталося 16 серпня близько першої ночі, повідомляє ГУНП у Рівненській області.
Слідчі на місці події встановили, що водій автомобіля Daewoo Lanos - 24-річний житель міста Київ, не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем Scania під керуванням 45-річного жителя Чернігова. Від удару вантажівка, яка була завантажена помідорами, «злетіла» в кювет орієнтовно на 40 метрів від дороги.
Внаслідок ДТП водій легковика отримав травми, несумісні із життям: його тіло із понівеченого авто діставали рятувальники.
Керманич вантажівки в ДТП не постраждав, відповідно до освідування він був тверезий.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
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Смертельне зіткнення сталося 16 серпня близько першої ночі, повідомляє ГУНП у Рівненській області.
Слідчі на місці події встановили, що водій автомобіля Daewoo Lanos - 24-річний житель міста Київ, не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем Scania під керуванням 45-річного жителя Чернігова. Від удару вантажівка, яка була завантажена помідорами, «злетіла» в кювет орієнтовно на 40 метрів від дороги.
Внаслідок ДТП водій легковика отримав травми, несумісні із життям: його тіло із понівеченого авто діставали рятувальники.
Керманич вантажівки в ДТП не постраждав, відповідно до освідування він був тверезий.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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