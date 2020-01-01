Водія легковика «вирізали» рятувальники: на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» – смертельна аварія. ФОТО





Смертельне зіткнення сталося 16 серпня близько першої ночі,



Слідчі на місці події встановили, що водій автомобіля Daewoo Lanos - 24-річний житель міста Київ, не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем Scania під керуванням 45-річного жителя Чернігова. Від удару вантажівка, яка була завантажена помідорами, «злетіла» в кювет орієнтовно на 40 метрів від дороги.



Внаслідок ДТП водій легковика отримав травми, несумісні із життям: його тіло із понівеченого авто діставали рятувальники.



Керманич вантажівки в ДТП не постраждав, відповідно до освідування він був тверезий.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» неподалік села Старики в ДТП загинув водій легковика.Смертельне зіткнення сталося 16 серпня близько першої ночі, повідомляє ГУНП у Рівненській області.Слідчі на місці події встановили, що водій автомобіля Daewoo Lanos - 24-річний житель міста Київ, не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем Scania під керуванням 45-річного жителя Чернігова. Від удару вантажівка, яка була завантажена помідорами, «злетіла» в кювет орієнтовно на 40 метрів від дороги.Внаслідок ДТП водій легковика отримав травми, несумісні із життям: його тіло із понівеченого авто діставали рятувальники.Керманич вантажівки в ДТП не постраждав, відповідно до освідування він був тверезий.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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