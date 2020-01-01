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Водія легковика «вирізали» рятувальники: на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» – смертельна аварія. ФОТО

Водія легковика «вирізали» рятувальники: на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» – смертельна аварія. ФОТО
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» неподалік села Старики в ДТП загинув водій легковика.

Смертельне зіткнення сталося 16 серпня близько першої ночі, повідомляє ГУНП у Рівненській області.

Слідчі на місці події встановили, що водій автомобіля Daewoo Lanos - 24-річний житель міста Київ, не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем Scania під керуванням 45-річного жителя Чернігова. Від удару вантажівка, яка була завантажена помідорами, «злетіла» в кювет орієнтовно на 40 метрів від дороги.

Внаслідок ДТП водій легковика отримав травми, несумісні із життям: його тіло із понівеченого авто діставали рятувальники.

Керманич вантажівки в ДТП не постраждав, відповідно до освідування він був тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.


Водія легковика «вирізали» рятувальники: на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» – смертельна аварія. ФОТО
Водія легковика «вирізали» рятувальники: на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» – смертельна аварія. ФОТО
Водія легковика «вирізали» рятувальники: на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» – смертельна аварія. ФОТО


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Теги: Рівненщина, смертельна аварія
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