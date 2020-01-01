Синоптик прогнозує дощі та грози у західних областях України

В Україну повертається спека, а також дощі в західні області.Про це повідомила синоптику Facebook.Температура повітря завтра, 18-го серпня, упродовж дня підніметься до +27+32 градусів."У більшості областей переважатиме суха погода, лише хвіст атмосферного фронту черкне локальними дощами по Чернігівщині та Сумщині", - йдеться у дописі.За словами синоптика, у західних областях України пройдуть дощі, грози, подекуди навіть можливі зливи та шквали.Дощі зумовлять трохи нижчу температуру повітря, тож на Заході завтра +25+28 градусів.Київ залишається у зоні впливу антициклону - 18-го серпня буде сухо та спекотно, приблизно +30 градусів.Як зауважує Наталка Діденко, надалі спекотна погода переважатиме, дощі та нижча температура повітря найімовірніші в західній частині України.А на свято Спаса буде спекотно та ясно, на Заході – грозові дощі.