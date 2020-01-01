Синоптик прогнозує дощі та грози у західних областях України
Сьогодні, 14:02
В Україну повертається спека, а також дощі в західні області.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Температура повітря завтра, 18-го серпня, упродовж дня підніметься до +27+32 градусів.
"У більшості областей переважатиме суха погода, лише хвіст атмосферного фронту черкне локальними дощами по Чернігівщині та Сумщині", - йдеться у дописі.
За словами синоптика, у західних областях України пройдуть дощі, грози, подекуди навіть можливі зливи та шквали.
Дощі зумовлять трохи нижчу температуру повітря, тож на Заході завтра +25+28 градусів.
Київ залишається у зоні впливу антициклону - 18-го серпня буде сухо та спекотно, приблизно +30 градусів.
Як зауважує Наталка Діденко, надалі спекотна погода переважатиме, дощі та нижча температура повітря найімовірніші в західній частині України.
А на свято Спаса буде спекотно та ясно, на Заході – грозові дощі.
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Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Температура повітря завтра, 18-го серпня, упродовж дня підніметься до +27+32 градусів.
"У більшості областей переважатиме суха погода, лише хвіст атмосферного фронту черкне локальними дощами по Чернігівщині та Сумщині", - йдеться у дописі.
За словами синоптика, у західних областях України пройдуть дощі, грози, подекуди навіть можливі зливи та шквали.
Дощі зумовлять трохи нижчу температуру повітря, тож на Заході завтра +25+28 градусів.
Київ залишається у зоні впливу антициклону - 18-го серпня буде сухо та спекотно, приблизно +30 градусів.
Як зауважує Наталка Діденко, надалі спекотна погода переважатиме, дощі та нижча температура повітря найімовірніші в західній частині України.
А на свято Спаса буде спекотно та ясно, на Заході – грозові дощі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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