На Волині спіймали злодія, який розбив вікно магазину та розпивав алкоголь на місці події
Сьогодні, 15:42
Слідчо-оперативна група Володимир-Волинського відділу поліції спільно з управлінням поліції охорони «на гарячому» спіймали чоловіка, який хотів обчистити один з місцевих магазинів Володимира-Волинського.
Інцидент трапився у суботу, 15 серпня, пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Зловмисник близько п’ятої години ранку розбив вікно магазину та незаконно проник у приміщення. Відразу там же він розпочав вживати алкогольні напої. Завдяки датчикам руху, які спрацювали в потрібний момент, правоохоронці миттєво прибули на виклик та запобігли серйозним збиткам та втечі крадія. Поліцейські оточили приміщення та затримали чоловіка під час вчинення злочину в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Виявилося, що це раніше судимий 30-річний житель Іваничівського району.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває слідство.
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Інцидент трапився у суботу, 15 серпня, пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Зловмисник близько п’ятої години ранку розбив вікно магазину та незаконно проник у приміщення. Відразу там же він розпочав вживати алкогольні напої. Завдяки датчикам руху, які спрацювали в потрібний момент, правоохоронці миттєво прибули на виклик та запобігли серйозним збиткам та втечі крадія. Поліцейські оточили приміщення та затримали чоловіка під час вчинення злочину в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Виявилося, що це раніше судимий 30-річний житель Іваничівського району.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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