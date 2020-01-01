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На Волині спіймали злодія, який розбив вікно магазину та розпивав алкоголь на місці події

На Волині спіймали злодія, який розбив вікно магазину та розпивав алкоголь на місці події
Слідчо-оперативна група Володимир-Волинського відділу поліції спільно з управлінням поліції охорони «на гарячому» спіймали чоловіка, який хотів обчистити один з місцевих магазинів Володимира-Волинського.

Інцидент трапився у суботу, 15 серпня, пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Зловмисник близько п’ятої години ранку розбив вікно магазину та незаконно проник у приміщення. Відразу там же він розпочав вживати алкогольні напої. Завдяки датчикам руху, які спрацювали в потрібний момент, правоохоронці миттєво прибули на виклик та запобігли серйозним збиткам та втечі крадія. Поліцейські оточили приміщення та затримали чоловіка під час вчинення злочину в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Виявилося, що це раніше судимий 30-річний житель Іваничівського району.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває слідство.



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Теги: Володимир, крадіжка, алкоголь
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