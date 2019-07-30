Судитимуть білоруса, який у «Дольську» давав хабар прикордоннику
Сьогодні, 15:53
Громадянина Білорусі покарають за хабар українським прикордонникам.
Зазначається, що вдень 5 серпня іноземець на території міжнародного пункту пропуску «Дольськ», намагаючись залагодити питання щодо безперешкодного виїзду з України та уникнення відповідальності за спробу перевезення через кордон 150 пачок незадекларованих цигарок, надав прикордоннику 50 білоруських рублів, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.
Згодом чоловік визнав свою винуватість у пропозиції й наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України). Йому узгодили призначення покарання у виді штрафу в розмірі 17 000 грн.
Далі – слово за судом.
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Зазначається, що вдень 5 серпня іноземець на території міжнародного пункту пропуску «Дольськ», намагаючись залагодити питання щодо безперешкодного виїзду з України та уникнення відповідальності за спробу перевезення через кордон 150 пачок незадекларованих цигарок, надав прикордоннику 50 білоруських рублів, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.
Згодом чоловік визнав свою винуватість у пропозиції й наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України). Йому узгодили призначення покарання у виді штрафу в розмірі 17 000 грн.
Далі – слово за судом.
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