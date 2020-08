Авто з аукціону – вигідно і надійно: як у «Cars from USA» допомагають здійснювати «українські мрії»*

Не секрет, що покупка хорошого автомобіля вимагає доволі великих витрат і не кожен здатен дозволити собі взяти новеньку машину з салону, але водночас кожен мріє про власний хороший транспорт. За останні декілька років можливість стати власником добротної автівки на 25-40% дешевше через іноземні аукціони заслужила неабиякий попит серед українських водіїв. Інше питання: як це зробити правильно, уникаючи ризиків і «підводних каменів»? Відповідь однозначна – цю справу варто довіряти професіоналам, які забезпечать повний супровід від етапу вибору до того моменту, коли новий власник зможе сісти за кермо омріяної автівки.Компанія, що власне цим і займається – родинний бізнеста його сина, які працюють у Луцьку. Філії, окрім тієї, що в обласному центрі Волині, мають у різних куточках України: Одеса, де облаштований основний «портовий» офіс, Львів і Запоріжжя.«Я викуповую автомобілі із аукціонів вже понад 15 років», – починає розповідати Євгеній Петрович про свій досвід і каже, що встиг «набити руку» і випрацювати власну стратегію того, як підібрати надійний, якісний і відносно недорогий транспорт для свого замовника: «Раніше більше орієнтувався на європейський ринок, однак практика і досвід показали, що наразі набагато вигідніше і безпечніше працювати через Сполучені Штати, тож на початку 2020 і заснував компанію «Cars from USA».Євгеній Скрипник зізнається, що коли декілька років тому усі тільки починали приганяти авто з Америки, коли ринок Європи вже давно був сформований, виникав страх, чи варто мати справу із чимось на той час невідомим. Однак, зі слів власника фірми, надзвичайно важливу роль тут відіграє саме інтуїція, жартує, що у жінок і чоловіків – вона різна, але у Євгенія Скрипника «чуйка» на хороші автівки точно є.Фірма обирає транспорт через всесвітньо відомий аукціон – Copart і викуповує його виключно через страхові фірми, які надають усю необхідну документацію, аби дізнатися реальний стан і історію автомобіля. Відомо, що практично усі машини на аукціонах продають із пошкодженнями, однак у «Cars from USA» беруть лише ті, що мають мінімальні зовнішні дефекти, аби це жодним чином не впливало на їздові характеристики та якість експлуатації, але водночас допомагало суттєво зекономити на покупці.Першою машиною, яку в компанії придбали саме з Америки, був компактвен Ford Focus 2013 року за 1 100 доларів із аукціонним збором – 1 428 доларів. Власник фірми кажу, що спочатку хотіли взяти його для себе, але автомобілем зацікавилися покупці. Не дивно, адже знайти такий відносно новий і майже в ідеальному стані – дуже важко, тому американець Ford швидко пішов у нові руки.Євгеній Петрович пояснює, що взагалі існує три етапи покупки авто: оплата самого транспорту, оплата перевезення і розмитнення. Аби не потрапити на гачок аферистів і не витратити зайвих коштів, потрібно детально продумати усю логістику. Євгеній та Владислав Скрипники вже мають перевірених перевізників і знають, де можна швидко і без проблем отримати усі необхідні документи на автомобіль, тож клієнту лишається лише довіритись, заплатити і чекати на свою машину. Щодо оплати послуг фірми «Cars from USA», то вона складає від 200 доларів і вище залежно від типу авто.Виявляється, що після того, як машину виграли на аукціоні, потрібно зачекати деякий час, поки транспорт пройде верифікацію і система присвоїть її вам. Процес може зайняти від декількох годин до доби, але зазвичай із цим проблем немає. Далі нові власники отримують додаткові фотографії безпосередньо від страхових фірм вже із порту в Америці. Опісля оплати лоту транспорт відправляють в Україну. У «Cars from USA» здебільшого працюють саме через одеський порт, де й облаштований основний офіс. Євгеній Скрипник каже, що більшу частину автомобілів нові власники забирають просто звідти.– Не довіряйте сайтам «поза аукціоном».– Купувати авто варто лише через страхові фірми, аби можна було перевірити історію транспорту та вивчити усі нюанси.– Перевіряйте сертифікат, який засвідчує, чи можна ввозити автомобіль саме в Україну.– Якщо транспорт дуже битий, то варто звернути увагу на те, чи не йде він на запчастини за документами, а підлягає ремонту.– Варто уважно вивчати фотографії, перш ніж боротися за лот.YouTube – «Cars from USA» Instagram – avtogidass