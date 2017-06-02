У Луцьку зазнала змін черга на житло
Сьогодні, 16:42
У Луцьку внесли зміни до квартирного обліку громадян.
Зокрема, виконавчий комітет міської ради 17 серпня вирішив взяти на квартирний облік для отримання державного житла Даниленка Данила Володимировича з 5 серпня 2020 року та Собчук Олену Леонідівну з сім’єю з 11 серпня 2020 року.
Окрім того, вирішили включити в Програму забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців-добровольців, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти на 2017–2019 роки, Литвинюка Тараса Федоровича з дати включення в пільговий список.
Також на підставі наданої заяви вирішили виключити зі списку учасників Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців-добровольців, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти на 2017–2019 роки Осадчука Сергія Васильовича (у список учасників Програми включений з 28.11.2015), а також Пудліка Віталія Георгійовича (у список учасників Програми включений з 24.06.2020).
У зв’язку з придбанням житла по нормі з квартирного обліку зняли:
Грицанюка Віктора Олександровича (на квартирному обліку для отримання державного житла перебуває у позачерговій черзі з 11.05.2017), Ланевича Юрія Васильовича (на квартирному обліку для отримання державного житла перебуває у пільговій черзі з 29.03.2017); Пугача Дмитра Євгенійовича (на квартирному обліку для отримання державного житла перебуває у пільговій черзі з 09.07.2015); Чижука Миколу Юрійовича (на квартирному обліку для отримання державного житла перебуває у пільговій черзі з 02.07.2015); Ковальчука Сергія Віталійовича (на квартирному обліку для отримання державного житла перебуває у загальній черзі з 24.02.2018).
Члени виконкому вирішили також поновити з дати попереднього перебування на квартирному обліку для отримання державного житла в окремому списку осіб, які мають право на позачергове отримання житла, Креневича Адама Івановича.
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Зокрема, виконавчий комітет міської ради 17 серпня вирішив взяти на квартирний облік для отримання державного житла Даниленка Данила Володимировича з 5 серпня 2020 року та Собчук Олену Леонідівну з сім’єю з 11 серпня 2020 року.
Окрім того, вирішили включити в Програму забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців-добровольців, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти на 2017–2019 роки, Литвинюка Тараса Федоровича з дати включення в пільговий список.
Також на підставі наданої заяви вирішили виключити зі списку учасників Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців-добровольців, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти на 2017–2019 роки Осадчука Сергія Васильовича (у список учасників Програми включений з 28.11.2015), а також Пудліка Віталія Георгійовича (у список учасників Програми включений з 24.06.2020).
У зв’язку з придбанням житла по нормі з квартирного обліку зняли:
Грицанюка Віктора Олександровича (на квартирному обліку для отримання державного житла перебуває у позачерговій черзі з 11.05.2017), Ланевича Юрія Васильовича (на квартирному обліку для отримання державного житла перебуває у пільговій черзі з 29.03.2017); Пугача Дмитра Євгенійовича (на квартирному обліку для отримання державного житла перебуває у пільговій черзі з 09.07.2015); Чижука Миколу Юрійовича (на квартирному обліку для отримання державного житла перебуває у пільговій черзі з 02.07.2015); Ковальчука Сергія Віталійовича (на квартирному обліку для отримання державного житла перебуває у загальній черзі з 24.02.2018).
Члени виконкому вирішили також поновити з дати попереднього перебування на квартирному обліку для отримання державного житла в окремому списку осіб, які мають право на позачергове отримання житла, Креневича Адама Івановича.
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