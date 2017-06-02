У Луцьку зазнала змін черга на житло

У Луцьку внесли зміни до квартирного обліку громадян.Зокрема, виконавчий комітет міської ради 17 серпня вирішив взяти на квартирний облік для отримання державного житлаз 5 серпня 2020 року таз сім’єю з 11 серпня 2020 року.Окрім того, вирішили включити в Програму забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців-добровольців, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти на 2017–2019 роки,з дати включення в пільговий список.Також на підставі наданої заяви вирішили виключити зі списку учасників Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців-добровольців, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти на 2017–2019 роки(у список учасників Програми включений з 28.11.2015), а також(у список учасників Програми включений з 24.06.2020).У зв’язку з придбанням житла по нормі з квартирного обліку зняли:(на квартирному обліку для отримання державного житла перебуває у позачерговій черзі з 11.05.2017),(на квартирному обліку для отримання державного житла перебуває у пільговій черзі з 29.03.2017);(на квартирному обліку для отримання державного житла перебуває у пільговій черзі з 09.07.2015);(на квартирному обліку для отримання державного житла перебуває у пільговій черзі з 02.07.2015);(на квартирному обліку для отримання державного житла перебуває у загальній черзі з 24.02.2018).Члени виконкому вирішили також поновити з дати попереднього перебування на квартирному обліку для отримання державного житла в окремому списку осіб, які мають право на позачергове отримання житла,