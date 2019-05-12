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Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України

Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України
Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку, який загинув у автокатастрофі у 2015 році, звання Героя України.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у facebook.

"Сьогодні Андрію Кузьменку виповнилося б 52 роки. Його загибель стала справжнім шоком для всього суспільства. Він був таким щирим і відкритим, таким своїм, що у той страшний день кожен з нас відчув, ніби втратив рідну, близьку людину.

З початком війни Андрій регулярно їздив на схід та допомагав нашим захисникам. Кузьма і сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя – ручка, папір та мікрофон. Піснею він зцілював душу, словом – заряджав на боротьбу. За сильну, квітучу та непереможну Україну", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що лідер групи "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року у ДТП в Дніпропетровській області. Позашляховик, за кермом якого був Кузьменко, зіткнувся з молоковозом.

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Теги: Кузьма Скрябін, Герой України
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