Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України

Президентпідписав указ про присвоєння, який загинув у автокатастрофі у 2015 році, звання Героя України.Про це глава держави написав на своїй сторінці у facebook."Сьогодні Андрію Кузьменку виповнилося б 52 роки. Його загибель стала справжнім шоком для всього суспільства. Він був таким щирим і відкритим, таким своїм, що у той страшний день кожен з нас відчув, ніби втратив рідну, близьку людину.З початком війни Андрій регулярно їздив на схід та допомагав нашим захисникам. Кузьма і сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя – ручка, папір та мікрофон. Піснею він зцілював душу, словом – заряджав на боротьбу. За сильну, квітучу та непереможну Україну", - йдеться у дописі.Нагадаємо, що лідер групи "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року у ДТП в Дніпропетровській області. Позашляховик, за кермом якого був Кузьменко, зіткнувся з молоковозом.