Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України
Сьогодні, 16:55
Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку, який загинув у автокатастрофі у 2015 році, звання Героя України.
Про це глава держави написав на своїй сторінці у facebook.
"Сьогодні Андрію Кузьменку виповнилося б 52 роки. Його загибель стала справжнім шоком для всього суспільства. Він був таким щирим і відкритим, таким своїм, що у той страшний день кожен з нас відчув, ніби втратив рідну, близьку людину.
З початком війни Андрій регулярно їздив на схід та допомагав нашим захисникам. Кузьма і сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя – ручка, папір та мікрофон. Піснею він зцілював душу, словом – заряджав на боротьбу. За сильну, квітучу та непереможну Україну", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що лідер групи "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року у ДТП в Дніпропетровській області. Позашляховик, за кермом якого був Кузьменко, зіткнувся з молоковозом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це глава держави написав на своїй сторінці у facebook.
"Сьогодні Андрію Кузьменку виповнилося б 52 роки. Його загибель стала справжнім шоком для всього суспільства. Він був таким щирим і відкритим, таким своїм, що у той страшний день кожен з нас відчув, ніби втратив рідну, близьку людину.
З початком війни Андрій регулярно їздив на схід та допомагав нашим захисникам. Кузьма і сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя – ручка, папір та мікрофон. Піснею він зцілював душу, словом – заряджав на боротьбу. За сильну, квітучу та непереможну Україну", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що лідер групи "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року у ДТП в Дніпропетровській області. Позашляховик, за кермом якого був Кузьменко, зіткнувся з молоковозом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України
Сьогодні, 16:55
У Луцьку зазнала змін черга на житло
Сьогодні, 16:42
У Луцьку збільшили кількість маршруток №25 і 29
Сьогодні, 16:19