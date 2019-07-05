На Волині викрили підпільний цех, де була партія спирту й сигарет на 21 мільйон

На території Волині викрили діяльність підпільного цеху з незаконного виробництва фальсифікованого алкоголю під виглядом відомих брендів.Також встановили групу осіб, які не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, здійснювали діяльність з незаконного виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту спирту, алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марками акцизного податку та тютюнових виробів, - інформує Державна фіскальна служба України.За результатами слідчих дій за місцем розташування «підпільного цеху» вилучили майже 40 тисяч літрів спирту, 350 тисяч пачок тютюнових виробів різних найменувань, в тому числі іноземного виробництва, 5,6 тис. літрів лікеро-горілчаних виробів в упаковках «bag-in-box», 2 тис. пляшок коньяку та 200 пляшок горілки, обклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки, 2,6 тис. підроблених марок акцизного податку та обладнання, яке забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв.Орієнтовна вартість вилученої продукції становить понад 21 млн грн.Наразі вирішують питання щодо призначення низки судових експертиз вилученої рідини та тютюнових виробів.Розслідування триває.